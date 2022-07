Se vi dicessimo che la scena di apertura originale di Thor: Love and Thunder doveva presentare Jane Foster al posto di Gorr il Macellatore di Dei? Taika Waititi non aveva detto nulla, ma ora ne sappiamo di più, anche sul motivo di tale cambiamento.

Love and Thunder Jane Foster

Il regista è tornato nel MCU dopo il successo di Thor: Ragnarok (su Amazon trovate il Blu-ray del film) per continuare l’arco narrativo del Dio del Tuono, che si svolge dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame. Nella nuova avventura, Thor: Love and Thunder, il protagonista deve fronteggiare Gorr, interpretato da Christian Bale e impegnato in una crociata per uccidere tutti gli dei dopo aver subito una tragedia personale: la morte della piccola figlia. Insieme a Thor e Gorr, in questa vicenda, ritroviamo Jane Foster (Natalie Portman), pronta ad aiutarlo a combattere il villain, soprattutto ora che è degna di Mjölnir e si fa chiamare Mighty Thor.

Jane Foster nella scena di apertura di Thor: Love and Thunder

Taika Waititi ha aperto la scena con la storia delle origini di Gorr in Thor: Love and Thunder, ma l’idea iniziale era quella di mostrare prima l’arco narrativo di Jane, con l’obiettivo di raccontare il motivo per cui Gorr aveva promesso di uccidere tutti gli Dei il più avanti possibile. Lo ha rivelato la co-sceneggiatrice Jennifer Kaytin Robinson in una nuova intervista a Variety, affermando che nella bozza originale Jane era al centro della prima scena del film Marvel.

Di seguito potete leggere le parole di Jennifer Kaytin Robinson, riportate da screenrant.com: