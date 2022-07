Dove e come vedere Thor: Love and Thunder in streaming? Tutte le informazioni per vivere al meglio il quarto film dedicato al Dio del Tuono, in attesa dell’arrivo su Disney Plus, a cui potete anche aggiungere la nostra recensione di Thor: Love and Thunder.

Thor: Love and Thunder in streaming

Dove vedere Thor: Love and Thunder in streaming

Come tutte le pellicole del Marvel Cinematic Universe anche Thor: Love and Thunder sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus.

Thor: Love and Thunder, recensione del quarto titolo dell'eroe della Marvel

Quando uscirà in streaming Doctor Strange nel Multiverso della Follia?

Thor: Love and Thunder dovrebbe arrivare in streaming su Disney Plus a partire da fine agosto o primi di settembre. Questo qualora Marvel e Disney dovessero mantenere la finestra fra uscita cinematografica e sulla piattaforma streaming intorno a 45 giorni come accaduto recentemente per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Inoltre Thor: Love and Thunder dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento.

La trama di Thor: Love and Thunder

Questa la sinossi ufficiale del film:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Eccovi il cast e i personaggi:

Thor (Chris Heimsworth) – Dopo la sua ultima apparizione in Avengers: Endgame, il Dio del Tuono sembra avere ritrovato la propria voglia di avventura, partendo per lo spazio a bordo della Milano, l’astronave dei Guardiani della Galassia, lasciando a Valkyria il compito di guidare gli asgardiani sopravvissuti al Ragnarok. Sarà questa ricerca di un sé perduto e la voglia di tornare a essere un vero eroe che guiderà le imprese di Thor nel suo nuovo film.

Gorr (Christian Bale) – Alieno dal tragico passato, Gorr è l’ultimo sopravvissuto di un mondo distrutto da un’immane tragedia. Una distruzione giunta nonostante le preghiere e le suppliche alle proprie divinità, rimaste orde alla disperata richiesta d’aiuto di un intero mondo. Sentendosi tradito dagli dei che avrebbero dovuto proteggerlo, Gorr decide di dare vita a una propria crociata, con l’obiettivo ultimo di eliminare ogni divinità della Galassia.

Valkyria (Tessa Thompson) – Dopo esser stata presentata come una rinnegata asgardiana, Valkyria è stata elevata al ruolo di guida degli asgardiani sopravvissuti e rifugiatisi sulla Terra. La sua anima guerriera mal si concilia con questo compito, e dal trailer di Thor: Love and Thunder sembra chiaro che la sua vis bellicosa sarà una delle forze a disposizione di Thor.

Jane Foster (Natalie Portman) – Dopo la sua ultima apparizione in Thor: The Dark World, Jane Foster era completamente sparita, ma ora la vediamo tornare in scena brandendo nientemeno che un Mjolnir riforgiato. Vecchia fiamma di Thor, la presenza di Jane sarà centrale nelle dinamiche del film, oltre a spiegare dove la donna sia stata in tutto questo tempo.

teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder

Guardiani della Galassia – Il gruppo capitanato da Peter Quill (Chris Pratt) e composto da Rocket Racoon (Bradly Cooper), Groot (Vin Diesel), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillian) e Mantis (Pom Klementieff) ha accolto tra le proprie fila anche il Dio del Tuono, che affronterà con loro avventure nel cosmo, almeno all’inizio del film.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si svolgerà subito dopo gli eventi narrati in Spider-man No Way Home, con Doctor Strange che ha molto di cui rispondere. L’Universo di Strange (e quello del Marvel Cinematic Universe) è sull’orlo di una catastrofe multiversale e sta a lui fermarla. Naturalmente, alcune persone si frappongono sulla sua strada, incluso Mordo, creature di altre dimensioni e una versione apparentemente malvagia di sé stesso. La buona notizia è che lo Stregone Supremo riceverà un po’ di aiuto dal fidato Wong e, presumibilmente, da Wanda Maximoff nelle vesti di Scarlet Witch.

Il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Thor: Love and Thunder è uscito nelle sale italiano lo scorso 6 luglio ed è attualmente ancora in programmazione. Il film è diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.

Recuperate il nostro articolo: Fra aspettative e onestà: perché il Marvel Cinematic Universe ha bisogno di Taika Waititi?

Eccovi il trailer ufficiale italiano:

Cosa vedere prima di Thor: Love and Thunder?

Per arrivare preparati alla visione di Thor: Love and Thunder, si può quindi rifare un rewatch dei seguenti capitoli del Marvel Cinematic Universe:

Thor (2011) – Prima apparizione di Thor, con il Dio del Tuono che viene mandato sulla Terra da Odino (Anthony Hopkins), come punizione per avere quasi causato una guerra. Mentre Thor sul nostro mondo comprende l’importanza del suo ruolo e si innamora della scienziata Jane Foster, ad Asgard il fratellastro Loki (Tom Hiddleston) usurpa il trono di Odino, ma, nonostante i tentativi di Loki di impedirne il ritorno, Thor riesce ad arrivare su Asgard e ristabilire l’ordine.

Avengers (2012) – Seguendo i piani del Titano Folle Thanos, Loki cerca di conquistare la Terra, portando alla nascita degli Avengers, formazione di supereroi cui si unisce anche Thor, intenzionato a fermare il fratello e proteggere il nostro mondo, a cui si è affezionato.

Thor: The Dark World (2013) – Jane Foster, durante una ricerca, entra in contatto con l’Aether, misteriosa materia dall’immenso potere, bramato dagli Elfi Oscri di Svartalfahemir come mezzo per imporre l’oscurità a tutto l’universo. Nel tentativo di salvarla, Thor porta la donna su Asgard, ma questo spinge gli elfi oscuri guidati da Malekith ad attaccare la reggia di Odino, uccidendo la Regina Frigga. In seguito a questa morte, Thor, Jane e Loki, che si offre di aiutare in cambio del diritto di vendicare Frigga, affrontano Malekiht e impediscono il suo piano. L’Aether estratto dal corpo di Jane viene portato al Collezionista, che rivela come si tratti di una delle gemme dell’infinito.

Avengers: Age of Ultron – Thor assieme ai Vendicatori affronta la minaccia di Ultron, intelligenza artificiale creata da Tony Stark e Bruce Banner che si ribella ai creatori e minaccia di distruggere il mondo. Durante questa missione, Wanda, inizialmente alleata di Ultron, impone all’asgardiano una visione del Ragnarok, la fine del suo mondo. Alla sconfitta di Ultron, Thor parte per lo spazio, intenzionato a trovare le Gemme dell’Infinito, potenti artefatti che potrebbero rappresentare la salvezza per Asgard.

Thor: Ragnarok (2017) – Sparito dai radar dopo Avengers: Age of Ultron, Thor scopre come in realtà già dopo lo scontro con Malekith sul trono di Asgard sedesse Loki, che si fingeva Odino. Il vero Padre di Tutti era scappato sulla Terra, dove viene ritrovato dai figli, con l’aiuto di Stephen Strange, poco prima che il dio muoia lasciando ai figli un’ultima verità: hanno una sorella Hela, dea della morte. Alla morte di Odino, Hela compare per rinvendicare il diritto a governare Asgard, ma i suoi metodi spietati spingono Thor e Loki a contrastarla, portando infine al Ragnarok, la fine di Asgard. Mentre il demone Sultur distrugge il suo mondo, Thor riesce a condurre gli asgardiani sopravvissuti nello spazio, verso una nuova casa.

Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame – Mentre cerca una nuova casa per il suo popolo, Thor si scontra con Thanos, che nella sua ricerca delle Gemme dell’Infinito, non esita a uccidere Loki, che tenta di salvare il fratello, e condannare Thor alla morte nelle profondità dello spazio. Salvato dai Guardiani della Galassia, Thor riesce a creare una nuova arma, lo Strombreaker, e unirsi vanamente alla lotta contro Thanos sulla Terra, non riuscendo a impedire che Thanos realizzi il suo piano. Cinque anni dopo, Thor, uomo distrutto e isolato dal resto del mondo, viene coinvolto in un ardito piano per riparare al danno fatto da Thanos, sconfiggendolo e decidendo, a missione completata, di intraprendere un nuovo viaggio tra le stelle con i Guardiani della Galassia.

Per i dettagli di questa guida recuperate il nostro articolo: Thor: Love and Thunder, tutto quello che dovete sapere

L’offerta di Disney Plus