Thor: Love & Thunder, prima occhiata a Jane Foster come Dea del Tuono!

Il quarto capitolo della saga di Thor, intitolato Love & Thunder, si preannuncia essere uno dei film Marvel più attesi della Fase 4. I fan sono curiosi di sapere come se la caverà Natalie Portman nei panni della Dea del Tuono e, grazie a una maglietta regalata alla crew, possiamo dare una prima occhiata al look che mostrerà sul grande schermo.

L’immagine mostra l’alter ego di Jane Foster, molto simile alla controparte fumettistica, imbrandire il Mjolnir. Al suo fianco ci sono Thor (Chris Hemsworth) e Valchiria (Tessa Thompson). Love and Thunder riprenderà a grandi linee la celebre storyline fumettistica di Jason Aaron, Mighty Thor, dove Jane Foster si trasforma nella Dea del Tuono.

The first look at Thor and Valkyrie in updated armor AND the first look at Jane’s Mighty Thor armor in Thor: Love and Thunder ♥️⚡️ pic.twitter.com/TtySGDpuar

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) June 15, 2021