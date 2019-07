Ticket to Ride: il gioco diventa un reality show

Il celebre gioco da tavolo Ticket to Ride, edito da Days of Wonder, diventerà un programma televisivo.

Propagate e Asmodee Entertainment stanno lavorando ad uno show televisivo basato sul celebre gioco da tavolo, edito dalla casa statunitense Days of Wonder, Ticket to Ride. Questo nuovo reality show consiste in una gara, durante la quale cinque squadre dovranno completare diverse sfide e cercare di percorrere il maggior numero di chilometri, che possono essere percorsi in tutti i modi, via terra, via aria e via mare.

La realizzazione del programma è stata affidata anche alla Propagate, casa creata nel 2015 da Ben Silverman e Howard Owens ed è famosa per aver creato diversi programmi TV di successo, tra cui la serie Streghe e In Search Of su History Channel.

Ticket to Ride è stato pubblicato per la prima volta nel 2004 ed è stato ideato da Alan R. Moon. Da allora ebbe un successo sensazionale, ottendendo diversi riconoscimenti tra cui l’Origins Award per il miglior gioco da tavolo. Tra tutte le versioni del gioco e le varie espansioni sono state vendute più di sei milioni di copie. Nonostante ogni versione di Ticket to Ride sia leggermente diversa dalle altre, le regole e l’obiettivo del gioco sono abbastanza semplici: i giocatori devono costruire le proprie linee ferroviarie al fine di connettere le diverse città rappresentate nella mappa. Per guadagnare punti occorre connettere le proprie città, completando le sfide offerte dal gioco oppure costruendo la linea ferroviaria più lunga.

Non è ancora stato reso noto il network che ospiterà il reality tv, né la data della messa in onda del programma. Tuttavia, la versione televisiva di Ticket to Ride sarà sicuramente interessante, considerando l’originalità del gioco e l’idea che c’è alla base dello show. Vi terremo aggiornati sulle prossime novità.