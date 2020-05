Timothy Olyphant nel cast di The Mandalorian 2

Continua a rimpolparsi il cast della seconda, attesissima, stagione di The Mandalorian. Dopo Temuera Morrison che vestirà i panni di un imprecisato Fett, Katee Sackhoff che interpreterà Bo-Katan Kryze e Rosario Dawson che sarà Ahsoka Tano, nella tardata serata di ieri è arrivata la notizia che Timothy Olyphant si è unito al cast della serie ambientata nell’universo di Star Wars attualmente disponibile su Disney+ la nuova piattaforma streaming dedicata ai contenuti Marvel, Disney e Star Wars.

Attualmente non è dato sapere quale sarà il ruolo di Timothy Olyphant, se un nuovo personaggio o un volto noto dell’universo di Star Wars, mente le riprese di The Mandalorian Stagione 2 si sono già ufficialmente concluse in gran segreto all’inizio di marzo ed è passata interamente alla post-produzione prima che la pandemia di Coronavirus chiudesse i set cinematografici e televisivi di tutto il mondo. La nuova stagione dovrebbe debuttare il prossimo ottobre proprio su Disney+.

Timothy Olyphant è noto ai più per il suo ruolo in Scream 2 anche se la fama è arrivata nei primi anni 2000 grazie ad alcuni azzeccatissimi ruoli in alcune serie TV divenute cult come Deadwood, drama western andato in onda per tre stagioni su HBO e conclusosi l’anno scorso con un film, e Justified, serie andata in onda su FX per sei stagioni. L’attore è stato recentemente protagonista anche della dark comedy Santa Clarita Diet su Netflix.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ ed usufruire di una prova gratuita di sette giorni potete utilizzare questo link.

Ambientata tra le vicende raccontate ne Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della forza, The Mandalorian racconta i fatti avvenuti dopo la caduta dell’Impero e prima dell’arrivo del Primo Ordine e seguono un pistolero solitario ai confini della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica. Il cast di The Mandalorian di Disney+ è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Ming-Na Wen, Carl Weathers, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog, Taika Waititi, Bill Burr e Mark Boone Jr.