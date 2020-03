Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano in The Mandalorian 2

Rosario Dawson, attrice da sempre nel cuore dell’immaginario geek avendo interpretato fra gli altri ruoli quello di Gail in Sin City e poi di Claire Temple in Daredevil e nelle altre serie TV dell’universo Marvel/Netflix, farà il suo ingresso nell’Universo di Star Wars con un ruolo di primissimo piano.

Interpreterà infatti nella seconda stagione dell’acclamata The Mandalorian, la versione live action di Ahsoka Tano personaggio amatissimo dai fan più addentrati nella mitologia di Star Wars e protagonista della altrettanto acclamata serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Il casting avviene dopo un lunga campagna portata avanti dalla stessa Rosario Dawson per interpretare il personaggio. Non sorprende l’esordio del personaggio in versione live action visto il coinvolgimento in The Mandalorian di Dave Filoni già creatore proprio di Star Wars: The Clone Wars.

Ahsoka Tano, è una giovane Padawan Jedi di razza Togruta, che viene assegnata dal maestro Yoda ad Anakin Skywalker. La loro prima missione li vedrà impegnati nella ricerca del figlio di Jabba the Hutt. Durante le Guerre dei Cloni, Ahsoka aiuterà Anakin e Obi-Wan Kenobi in varie missioni, fino a che non abbandonerà l’Ordine Jedi per via di un complotto.

Successivamente riappare, molti anni dopo da adulta, inizialmente sotto lo pseudonimo di “Fulcrum”, coordinando prima le diverse cellule da cui avrà origine l’Alleanza Ribelle, e poi come membro del gruppo dei protagonisti, lo Spettro.

Per quanto riguarda invece The Mandalorian, la seconda stagione è attualmente in fase di produzione e debutterà sulla piattaforma Disney+ il prossimo ottobre.

La prima stagione debutterà in Italia con un doppio appuntamento in chiaro con il primo episodio questa domenica su Italia 1 e poi sulla stessa piattaforma Disney+ il cui lancio nel nostro paese è previsto per il 24 marzo – per tutti i dettagli cliccate QUI.