Titans 3: numero e titoli degli episodi

Nella tarda serata di ieri sono trapelati, per poi essere confermati da varie fonti, il numero e titoli (apparentemente definitivi) degli episodi di Titans 3 ovvero la terza attesissima stagione della serie TV incentrata sui sidekicks DC che però non ha ancora una data di debutto certa su HBO Max anche se si parla di fine 2021.

Ecco i titoli e, ove possibile, addirittura il nome degli sceneggiatori:

Episodio 1: Barbara Gordon (scritta da Richard Hatem & Geoff Johns)

Episodio 2: Red Hood (scritto da Tom Pabst)

Episodio 3: Hank & Dove (scritto da Jamie Gorenberg)

Episodio 4: Blackfire

Episodio 5: Lazarus

Episodio 6: Lady Vic

Episodio 7: 51 Percent

Episodio 8: Home

Episodio 9: Souls

Episodio 10: Troubled Water

Titans 3: Barbara Gordon, Starfire e Red Hood

Sembrerebbe quindi che già nei primi due episodi assisteremo all’introduzione di due attesissimi personaggi ovvero Barbara Gordon che sarà interpretata da Savannah Welch, ovvero la figlia del commissario Gordon e nota per essere stata Batgirl e rimasta paraplegica dopo un attacco di Joker nel seminale The Killing Joke, e Red Hood, seconda identità di Jason Todd (interpretato da Curran Walters) visto nella seconda stagione della serie come Robin. Il tragico epilogo di Titans 2 potrebbe aver spinto l’impulsivo Jason ad abbandonare i panni del Ragazzo Meraviglia e intraprendere la carriera “solita”…

HBO Max aveva diffuso qualche mese fa la prima immagine ufficiale di Red Hood (Cappuccio Rosso in italiano).

Eccovi le immagini , a destra l’attore a sinistra la concept art:

E poi il nuovo look, più vicino a quello della sua controparte fumettistica, di Kory Anders o se preferite la Principessa Koriand’r.

Ecco il nuovo look che Starfire adotterà in Titans 3. Il nuovo look è stato realizzato dalla costumista Larua Jean Shannon mentre le concept art sono di Gina Dedemenico,

Il produttore esecutivo di Titans, Gary Walker ha parlato brevemente di quello che attende Starfire in Titans 3:

Sarà una stagione importante per Kory. L’arrivo di sua sorella, ma anche la sua nemesi, Blackfire la porterà sulla strada per scoprire il segreto sul suo passato ma anche alcuni indizi sul suo futuro… le due strade si incontreranno mostrandoci una Starfire più famigliare. In più, durante la stagione, avremo qualche sorpresa speciale per i veri fan del personaggio.

Ricordiamo che Starfire è interpretata da Ana Diop.

Ultime in ordine di tempo sono state le aggiunte al cast di Vincent Kartheiser nei panni del Dottor Jonathan Crane (Lo Spaventapasseri) e Jay Lycurgo in quelli di Tim Drake, ovvero il terzo Robin.

Ricordiamo infine che Titans è disponibile in Italia su Netflix. In attesa dell’arrivo di Titans 3, acquistate The Killing Joke edito da Panini DC Italia su Amazon!