Continua ad arricchirsi il numero di nemici della terza stagione di Titans. Il portale americano Deadline ha annunciato l’ingresso di Vincent Kartheiser nei panni del dr. Jonathan Crane aka lo Spaventapasseri, una delle nemesi storiche di Batman.

Il personaggio è apparso in numerosi progetti animati della DC e in Batman Begins, venendo interpretato da Cillian Murphy. In Gotham, serie TV targata FOX, a vestirne i panni ci ha pensato David W. Thompson.

La presenza di Spaventapasseri era già stata stuzzicata dal cast di Titans in occasione del DC Fandome dell’estate scorsa. Vincent è noto per aver preso parte a Mad Men e The Social Dilemma. L’annuncio è stato poi confermato dall’account Twitter della serie: “Le strade non sono sicure, anche se il principe del panico è rinchiuso tra le mura di Arkham”.

The streets are never safe from the Prince of Panic … even if he is locked away in Arkham 😳. Please welcome Vincent Kartheiser as Dr. Jonathan Crane! #DCTitans pic.twitter.com/8RrMsJSChM — DC Titans on Max (@DCTitans) April 28, 2021

Lo Spaventapasseri comparirà nella terza stagione di Titans

Dopo l’adrenalinico finale della seconda stagione (qui potete leggere la nostra recensione), il gruppo di eroi guidato da Dick Grayson dovrà fare i conti con nuove sfide. Nella terza stagione faranno il loro debutto anche Red Hood, alter ego di Jason Todd, Savannah Welch nei panni di Barbara Gordon e Jay Lycurgo in quelli di Tim Drake.

Una delle grandi protagoniste della terza stagione sarà Starfire, che per l’occasione sfoggerà un nuovo look. A differenza degli show CW, Titans si è contraddistinta per tonalità più mature e dark. Alcuni personaggi hanno in ogni caso avuto un cameo in Crisi su terre infinite, l’ambizioso cross-over andato in onda nel 2019.

Prodotta da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman, Titans ha debuttato nel 2018 per poi essere spostata su HBO Max assieme a Doom Patrol e alla serie animata di Harley Quinn. In Italia lo show è disponibile su Netflix.

In attesa della terza stagione, in arrivo il 15 luglio in America, vi consigliamo di recuperare il volume Titans – The Lazarus Conrtract. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.