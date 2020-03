Togo: una grande amicizia, ecco il primo trailer

È online il primo trailer italiano del nuovo original movie per Disney+ intitolato Togo: Una Grande Amicizia, con protagonista Willem Dafoe, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 24 marzo.

Togo: Una Grande Amiciziaè una storia vera e mai raccontata che ci trasporta attraverso l’insidiosa tundra dell’Alaska nell’inverno del 1925. Leonhard Seppala (il 4 volte candidato all’Oscar Willem Dafoe) e il cane leader della sua slitta, Togo, affrontano un’avventura coinvolgente che metterà alla prova la loro forza, il loro coraggio e la loro determinazione. Quando un’epidemia esplode nel piccolo paese di Nome in Alaska e l’unica cura, un siero, si trova a quasi mille chilometri di distanza, i cittadini si rivolgono al premiato addestratore di cani da slitta Leonhard Seppala. Seppala sceglie come leader il suo siberian husky, Togo: un cane modesto, minuto e anziano. Sua moglie (Julianne Nicholson) crede in Togo sin da quando era un cucciolo. Seppala, che conosce la lealtà e lo spirito tenace del suo cane, sa che Togo è l’unica possibilità che ha per portare a termine la missione.

Nonostante una forte tempesta in arrivo e i tentativi della moglie di dissuaderlo, Seppala affronta con Togo uno dei tratti più letali di quella che poi diventerà una staffetta tra diverse slitte, tra forti venti, temperature gelide e scarsa visibilità. Durante questo intenso viaggio, Seppala scopre l’indissolubile legame che lo unisce al suo cane.