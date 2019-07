Tokyo DisneySea: aperto Soaring – Fantastic Flight

Il celebre parco Tokyo DisneySea (Tokyo), uno dei migliori parchi divertimento al mondo, ha appena inaugurato una nuova spettacolare attrazione.

Essa è basata sulla medesima tipologia presente in quasi tutti gli altri parchi Disney in giro per il mondo: Soarin’Around the World, apprezzato da sempre e considerato nonostante il passare degli anni un capolavoro sia come concept che realizzazione. Tuttavia al DisneySea sono andati oltre, realizzando una versione completamente nuova per quanto riguarda tematizzazione interna ed esterna, esclusiva solo per il parco giapponese. Il filmato è uguale, tutto il resto invece non ha termini di paragone in quanto a spettacolarità.

Soaring: Fantastic Flight è un simulatore di tipo flying theater, il quale è in grado di trasportare le persone in un viaggio meraviglioso, librandosi sopra alcuni tra i paesaggi più belli del mondo mentre sentiranno la brezza del vento sul viso ed i profumi dei luoghi, sempre diversi a seconda delle scene.