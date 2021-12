Tom Holland e Zendaya sono davvero fidanzati, arriva la conferma

Le star di Spider-Man: No Way Home Tom Holland e Zendaya hanno finalmente confermato il loro status ufficiale di coppia alla cerimonia di premiazione del Ballon D’Or 2021. Gli attori sono da anni co-protagonisti sul set della serie Marvel, con Holland che interpreta l’Arrampicamuri e Zendaya nei panni dell’interesse amoroso di Peter Parker, MJ. La coppia ha recitato per la prima volta insieme in Spider-Man: Homecoming di Jon Watts nel 2017 per poi tornare in Far From Home nel 2019 e in procinto di apparire nel finale della trilogia di Spidey con No Way Home, previsto nelle sale durante il mese di dicembre e che quindi vedrà la coppia sullo schermo insieme per la terza volta.

ZENDAYA AND TOM HOLLAND TOGETHER FINALLY pic.twitter.com/hikmOinqJS — zach (@civiiswar) November 29, 2021

tom holland and zendaya are attending events as a couple for the first time AND I'M SO HERE FOR IT pic.twitter.com/Sgl3URTuEw — marti ⎊ ceo of paul rudd | HAWKEYE (@IR0NLANG) November 29, 2021

Si è a lungo vociferato che i due fossero una coppia a tutti gli effetti, sebbene sia Holland che Zendaya abbiano sempre schivato le domande dei giornalisti circa un loro eventuale coinvolgimento sentimentale, con grande delusione dei fan, anche dopo che alcune foto scattate dai paparazzi all’inizio di quest’anno mostravano chiaramente la coppia di star mentre si baciavano all’interno di un’auto.

Oltre a lavorare al franchise di Spider-Man, Holland e Zendaya hanno avuto entrambi un paio d’anni davvero intensi, lavorativamente parlando: l’attrice 25enne ha infatti recitato nell’acclamato adattamento di Dune di Denis Villeneuve nel ruolo di Chani, e recentemente ha confermato che avrà una parte ancora più corposa anche nel sequel del film, ossia Dune: Parte Seconda. Holland è invece atteso nei panni di Nathan Drake nel primo adattamento cinematografico del popolare videogioco Uncharted.

Spider-Man: No Way Home vedrà nel cast, oltre a Holland e Zendaya, anche Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Attesi anche Alfred Molina come Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe nel ruolo di Green Goblin. Su Amazon trovate a prezzo speciale i primi due film della saga dedicata al Peter Parker dell’MCU, ossia Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.