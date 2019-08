Toy Chest: una nuova creatura di Toyology e Novotel

La partnership tra Toyology e Novotel ha generato una nuova Toy Chest piena di sorprese per grandi e piccini.

Toyology, noto marchio statunitense di giocattoli, ha siglato un accorto con Novotel, una famosa catena di alberghi, per lanciare sul mercato inglese una nuova linea di giocattoli per bambini. Il team di Toyology ha realizzato una Toy Chest, contenente dei giochi che saranno presenti all’interno della sezione per bambini degli hotel targati Novotel, per poter intrattenere i giovanissimi durante le vacanze.

Questo è un modo per mostrare agli ospiti che le strutture Novotel sono perfette per le famiglie, con tutti i possibili confort e l’intrattenimento migliore per i bambini. Ogni Toy Chest è stata accuratamente realizzata e installata dal team Toyology, utilizzando li slogan “Make Time To Play” e appoggiandosi anche ad altri importanti brand, inclusi Hasbro, John Adams, Asmodee, Coiledspring, LEGO, Brio, e Ikea.

La direttrice marketing di Novotel, Stephanie Rowe, ha dichiarato “La Toy Chest “Make Time to Play” realizzata per la catena Novotel, è un’idea semplice che mira a incoraggiare i genitori a giocare con i propri figli. Il team di Toyology ha regalato un’esperienza fantastica.”

Jenkinson ha continuato: “Siamo grandi sostenitori del gioco tradizionale, la creatività viene stimolata al 100%. Naturalmente molti giocattoli sono dotati di libri delle regole, ma guardare i bambini andare fuori dagli schemi e creare i propri giochi e il modo in cui collaborano tra loro è una gioia assoluta.” ha continuato “Portare le casse dei giocattoli negli hotel Novotel in tutto il Regno Unito offre a bambini e famiglie in visita il tempo e l’ispirazione per impegnarsi in giochi creativi e la possibilità di trascorrere del tempo ben speso insieme ai propri figli.”

Sarà possibile trovare le Toy Chest in tutti gli hotel Novotel della Gran Bretagna, in modo da regalare a tutte le famiglie delle giornate di sano divertimento da trascorrere insieme.