Pixar Animation Studios e Disney, dopo aver precedentemente svelato alcuni dettagli dedicati al 27° lungometraggio targato Pixar, hanno reso disponibili il primo trailer e il poster di Pixar Elemental. Siete pronti a immergervi dentro le vicende che prendono vita a Element City? Preparatevi allora a unire a un luogo dove gli abitanti di fuoco, acqua, terra e aria vivono insieme. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Pixar Elemental è il nuovo lungometraggio animato proposta dalla profilica casa di produzione Pixar. Il film vede al centro due protagonisti, Ember, una tenace, acuta e ardente giovane donna, e Wade, il ragazzo con un carattere divertente, sdolcinato e “che segue la corrente”. La giovane donna e il ragazzo stanno per scoprire qualcosa di fondamentale: quanto hanno davvero in comune.

I due saranno dunque impegnati a rivalutare in maniera profonda gli stereotipi e le convinzioni sul mondo in cui vivono. Riusciranno nella loro impresa? Nell’attesa del suo debutto al cinema, godiamoci insieme il trailer ufficiale.

Pixar Elemental vede alla direzione il nome di Peter Sohn. Alla produzione troviamo invece Denise Ream. La versione in lingua originale del film vanta le voci di Leah Lewis e Mamoudou Athie, rispettivamente impegnati a dar vita ai personaggi di Ember e Wade.

Pixar Elemental farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane nel corso del 2023.

Elemental di Pixar è un film originale direttamente ispirato all’infanzia di Peter Sohn a New York. Ecco le dichiarazioni del regista a tal proposito.

I miei genitori sono emigrati dalla Corea all’inizio degli anni Settanta e hanno costruito un frequentato negozio di alimentari nel Bronx. Eravamo una delle tante famiglie che si erano avventurate in una nuova terra con sogni e speranze, in un unico crocevia di culture, lingue e piccoli bellissimi quartieri. Questo è quello che mi ha portato a Elemental. La nostra storia è basata sui classici elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Alcuni elementi si mescolano tra loro, altri no. E se questi elementi fossero vivi?