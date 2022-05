Diffuso in rete il trailer ufficiale di Resident Evil, serie in live action basata sul celebre franchise videoludico targato Capcom. Una storia del tutto originale, pensata appositamente per Netflix, che ha già creato alcuni dibattiti in rete tra i fan storici della saga.

Il trailer della serie Netflix su Resident Evil

Ambientata tra il 2022 e il 20236, Resident Evil racconta le avventure di Jade Wesker, figlia della nemesi di lunga data Albert Wesker. Perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dalle connessioni agghiaccianti di suo padre con la Umbrella Corporation ma soprattutto da ciò che è successo a sua sorella, Billie, Jade deve combattere per la sopravvivenza in un mondo invaso da infetti assetati di sangue e creature folli.

La serie sarà composta da otto episodi della durata di sessanta minuti ciascuno. Della sceneggiatura se ne occuperà Andrew Dabb (Supernatural), mentre Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigerà i primi 2 episodi.

A vestire i panni di Albert Wesker ci penserà Lance Reddick, attore visto in Fringe e John Wick. Nel cast anche Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery. Resident Evil arriverà su Netflix il 14 luglio.

Si tratta del secondo progetto televisivo targato Netflix dopo Resident Evil Infinite Darkness, serie in CGI con Leon S. Kennedy e Claire Redfield, i cui ruoli ricalcano fedelmente quanto visto nel remake videoludico di Resident Evil 2, fatto uscire da Capcom nel 2019. Nel 2021 è uscito anche un nuovo film, Resident Evil: Welcome to Racoon City, che non ha riscontrato un grande favore di critica e pubblico.

La serie Netflix era stata annunciata nel 2020, salvo poi aver subito slittamenti per via dell’emergenza Covid.