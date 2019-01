Treacherous Traps: il manuale “definitivo” per le trappole in Dungeons and Dragons

Uno dei “segreti” per aggiungere un tocco di suspence alle sessioni di gioco di ruolo è riempire un dungeon non solo di mostri ma anche di epiche e terribili trappole. Per far “impazzire” i vostri giocatori basta aggiungere una trappola infida e misteriosa, o magari una apparentemente impossibile da disinnescare messa nel punto più adatto e meno “visibile” a disposizione.

Per aiutarvi nell’opera di “distruzione dell’autostima”, ma soprattutto per disciplinare i ranghi dei vostri powerplayers preferiti, corre in aiuto Nord Games con il manuale “Treacherous Traps”

Secondo quanto promesso dagli autori il libro conterrà circa 250 trappole già descritte e suddivise per livello e difficoltà in modo da poter sempre avere un’alternativa perfetta per il vostro gruppo di avventurieri. Un aspetto molto interessante del progetto è la presenza di un capitolo dedicato alla generazione random di trappole. Ci sono 50 metodi di attivazione oltre a 50 effetti che una volta combinati a piacimento posso dare vita ad un risultato devastante e completamente originale ogni volta.

E se non giocate con l’ultima edizione delle regole del celebre gioco di ruolo fantasy per eccellenza? La compatibilità è assicurata. Sebbene il prodotto sia stato pensato per la 5a edizione di Dungeons and Dragons, il sistema funziona alla grande anche per i vecchi set di regole, ma anche per altri giochi ad ambientazione fantasy.

La campagna è in corso e continuano a crescere i traguardi raggiunti, con ancora alcuni giorni di attesa per la fine. Sono stati già aggiunti gli indovinelli, che sono il cruccio anche per i party di avventurieri più navigati e di solito consentono al master di prendersi una pausa per prendere fiato, mentre i giocatori si arrovellano su un’enigma.

Se dovesse procedere spedito il progetto di crowdfunding, saranno inserite anche delle illustrazioni estese nel libro, così da avere una spiegazione più chiara del complesso sistema di meccanismi che infesterà i nostri cunicoli.