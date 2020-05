Tredici: annunciata la data di uscita dell’ultima stagione con un teaser

Da poco Netflix ha annunciato, tramite i propri profili social, la data di uscita della quarta ed ultima stagione di 13 Reasons Why, più comunemente conosciuta in Italia come Tredici. Il 5 giugno prossimo, quindi, potremo assistere alla conclusione della serie televisiva più discussa degli ultimi anni per quanto riguarda la piattaforma di streaming Netflix.

L’annuncio è stato accompagnato da un video teaser molto commovente che mostra alcune parti della produzione o delle riunioni con tutto il cast con le note di The Night We Met di Lord Huron come sottofondo. Tra le immagini vi sono alcune sequenze delle scene più iconiche delle precedenti stagioni, alcune dietro le quinte e scene di abbracci e commozioni durante la riunione conclusiva con la produzione.

Nessuno è mai pronto a dirsi addio, neanche il cast di Tredici. La stagione finale arriva il 5 giugno. pic.twitter.com/hoy8hKmexE — Netflix Italia (@NetflixIT) May 11, 2020

La serie, fin dalla prima stagione uscita nel 2017, ha trattato temi delicati come il suicidio, la violenza sessuale, l’omosessualità, le violenze domestiche e il bullismo, ma nel corso degli anni ha visto un calo qualitativo notevole che non ha in alcun modo influito sul successo della serie e sulla produzione delle diverse stagioni. Anzi ha rappresentato anche una sorta di trampolino di lancio per alcuni attori ed in particolare per la protagonista Katherine Langford che dopo il ruolo di Hannah Baker, che si è rifiutata di interpretare nella terza stagione, ha partecipato al cast di Knives Out con Daniel Creig, sarà la protagonista della nuova serie fantasy Netflix Cursed – tratta dall’omonimo romanzo di Frank Miller e Tom Wheeler – e doveva avere un ruolo marginale anche in Avengers: Endgame.

Ricordiamo che nel cast di Tredici, oltre a Katherine Langford sono presenti Dylan Minnette (Clay Jensen), Christian Navarro (Tony Padilla), Alisha Boe (Jessica Davis), Brandon Flynn (Justin Foley), Justin Prentice (Bryce Walker), Miles Heizer (Alex Standall), Ross Butler (Zach Dempsey), Devin Druid (Tyler Down), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Brandon Larracuente (Jeff Atkins), Tommy Dorfman (Ryan Shaver), Derek Luke (Kevin Porter), Amy Hargreaves (Lainie Jensen), Kate Walsh (Olivia Baker), Brian d’Arcy James (Andy Baker), Brenda Strong (Nora Walker), Grace Saif (Amorowat Anysia “Ani” Achola) e Deaken Bluman (Winston Williams). Il creatore della serie, infine, è Brian Yorkey che ha collaborato insieme allo scrittore Jay Asher, nonché l’autore dell’omonimo romanzo su cui si basa la serie televisiva.