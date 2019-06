Trismegistus: The Ultimate Formula chi sarà l’alchimista più forte?

In questo nuovo gioco in scatola i giocatori saranno alchimisti, impegnati ad affinare la prorpria Pietra Filosofale per ottenere la trasmutazione perfetta.

Board & Dice ha annunciato lo sviluppo e il successivo lancio sul mercato del gioco strategico Trismegistus: The Ultimate Formula, dei game designer italiani Daniele Tascini e Federico Pierlorenzi.

Nella storia e nella leggenda gli alchimisti sono sempre stati impegnati in una ricerca instancabile sulla Pietra Filosofale. Il lavoro degli alchimisti si è basato sugli insegnamenti, gli scritti e le formule di Ermete Trismegisto, grazie alle quali sono stati in grado di portare avanti le loro ricerche.

Trismegistus: The Ultimate Formula sarà un gioco per 1–4 giocatori in cui si vestiranno i panni degli studiosi di alchimia desiderosi di diventare i successori di Ermete Trismegisto, l’alchimista più importante della storia umana.

Per ottenere questo ambizioso obiettivo i giocatori dovranno trasmutare metalli in oro, eseguire esperimenti e inventare degli artefatti che li porteranno sulla strada della grandezza.

Ogni partita di Trismegistus: The Ultimate Formula durerà tre round, durante i quali, attraverso l’utilizzo dei dadi speciali del gioco, i giocatori potranno trasmutare i metalli e utilizzare con saggezza la propria arte. A seconda del tipo di trasmutazione effettuata si potranno accumulare dei punti. Alla fine dei tre round chi avrà ottenuto il punteggio più alto avrà vinto la partita.

Attualmente il gioco risulta ancora in fase di sviluppo, Board & Dice ha dichiarato che intende immettere sul mercato Trismegistus: The Ultimate Formula a partire da ottobre 2019, tuttavia l’editore non ha ancora comunicato ancora il prezzo di questo gioco.