Trolls World Tour: preparatevi a ballare e cantare con le edizioni Home Video

DreamWorks Animation presenta Trolls World Tour, un’emozionante avventura a ritmo di musica che è pronta a far cantare, ballare e divertire tutta la famiglia. Unitevi a Poppy, Branch ed il resto dei Trolls per questa festa esclusiva con la modalità Dance Party, disponibile in Dvd, Blu-Ray e 4k Ultra HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

La modalità Dance Party include una modalità di party interattiva, dove al pubblico viene mostrato passo passo come eseguire i passi di danza mentre guardano il film, i testi da cantare e molte sorprese in compagnia dei loro personaggi preferiti. Quest’edizione speciale include contenuti inediti, tra cui il corto animato originale che vede protagonista l’indimenticabile Tiny Diamond, scene eliminate e featurette dal dietro le quinte esclusive insieme all’incredibile cast di voci originali del film.

Quest’ultimo include artisti del calibro di Anna Kendrick (Trolls, Pitch Perfect), Justin Timberlake (Trolls, Amici di letto), Kelly Clarkson (Pupazzi alla riscossa), Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend, Angry Birds 2) e Jamie Dornan (50 sfumature di grigio Franchise) oltre a Kenan Thompson (Saturday Night Live, Playmobil: The Movie), James Corden (Into The Woods, Peter Rabbit), Ozzy Osbourne, Anderson Paak, Sam Rockwell (G-Force, Jojo Rabit), J Balvin e Anthony Ramos (A Star is Born). Le voci italiane chiamate a doppiare il film sono invece: Francesca Michelin (Poppy), Stash (Branch), Elodie (Regina Barb) e Sergio Sylvestre (Tiny Diamond).

La Regina Poppy, Branch ed il resto dei Trolls sono pronti a tornare per un’altra esplosiva avventura musicale più grande e più rumorosa di sempre. In Trolls World Tour, Poppy e Branch scoprono che il loro regno è solo uno dei sei reami musicali – Funky, Country, Techno, Classica, Pop e Rock – che vivevano una volta uniti in perfetta armonia. Quando la regina assetata di potere del regno Rock minaccia di mettere a tacere tutti gli altri generi per poter regnare sovrana, Poppy e Branch partono alla volta di un’avventura epica per unire tutti i regni dei Trolls, prima che le loro canzoni del cuore vadano perse per sempre.

E non finisce qui: per i fan più appassionati del ritmo di Trolls e non vuole perdersi neanche una nota musicale, Universal Pictures Home Entertainment Italia rende disponibili anche il boxset con entrambi i film della saga, in Dvd e Blu-ray dal 7 luglio.

I contenuti speciali esclusivi dei formati DVD, Blu-Ray e 4K UHD

Questi i contenuti speciali esclusivi presenti nei formati DVD, Blu-Ray e 4K UHD:

Modalità Dance Party: mentre la Regina Poppy attraversa i regni dei Trolls, questa esperienza interattiva incoraggia il pubblico a cantare e ballare insieme mentre organizzano il loro personale viaggio musicale. Con karaoke e tutorial di ballo, pop up interattivi e molto altro, sarà sicuramente un mondo di divertimento.

Tiny Diamond torna a scuola: in questo esclusivo corto animato, vedremo il viaggio di ritorno a scuola con Tiny Diamond mentre cerca di capire come essere un tipo alla moda e di integrarsi.

Trolls Dance Academy: una compilation di tutorial di ballo dalla modalità Dance Party.

Scene eliminate e molto altro ancora

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-Ray e il Blu-Ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-Ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.