La stagione 4 di True Detective, intitolata Night Country, si mostra finalmente con il suo tanto atteso primo trailer, che promette una nuova avvincente storia con un cast stellare. Questa volta la storia, fatta di misteri, si sviluppa nell’oscurità dell’Alaska, una terra gelida e selvaggia che diventa dunque la perfetta ambientazione per questo thriller poliziesco.

True Detective: Night Country

True Detective 4 è sicuramente molto attesa dai fan del franchise e grazie a questo importante trailer si ha finalmente la possibilità di dare un primo sguardo a ciò che ci attenderà.

True Detective 4 trailer

Il trailer mostra i due detective protagonisti, Liz Danvers ed Evangeline Navarro, interpretati rispettivamente da Jodie Foster e Kali Reis, alle prese con la scomparsa di un gruppo di uomini in Alaska. I due detective saranno costretti a collaborare per risolvere il caso e indagare sull’orrore che si nasconde nella notte del paese nordico.

Attualmente la data di uscita della nuova stagione non è ancora stata annunciata.

Il cast di True Detective 4

Oltre ai personaggi protagonisti, il cast di Night Country, di altissimo livello, promette di arricchire la storia di personaggi interessanti grazie anche alla presenza di John Hawkes, Christopher Eccleston e Fiona Shaw. Questi sono solo alcuni dei nomi che compaiono nel trailer, il che fa ben sperare per l’interpretazione di attori di grande talento.

Una serie antologica di successo

True Detective è una serie antologica di grande successo che ha visto nelle sue precedenti stagioni protagonisti del calibro di Colin Farrel, Matthew McConaughey, Mahershala Ali, Carmen Ejogo e Stephen Dorff. Ogni stagione della serie presenta una trama autonoma e un cast di ensemble diverso. La serie ha vinto inoltre numerosi premi e riconoscimenti, tra cui cinque Emmy Awards, un Critics’ Choice Television Award e un Golden Globe.

Vi ricordiamo infine che le prime tre stagioni di True Detective sono disponibili per la visione su Sky e NOW, oppure le potete trovare su Amazon in edizione fisica Blu-ray.