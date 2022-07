Thor: Love and Thunder è al cinema da qualche giorno, ma solo adesso apprendiamo che nel cast del film c’è tutta la famiglia di Chris Hemsworth, il protagonista indiscusso del film diretto da Taika Waititi. A rivelarlo è stato l’attore qualche giorno fa, e un suo collega – Christian Bale, interprete del villain Gorr il Macellatore di Dei – è tornato a parlarne in una round table. D’altronde, la storia al centro della pellicola, al di là della componente action (in proporzione è poca rispetto all’amore), riguarda proprio la famiglia e le relazioni, sia quelle dovute a un legame di sangue, sia quelle che scegliamo.

Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder

A ben pensarci, visto il tema, è una gran cosa che le famiglie degli attori siano presenti in Thor: Love and Thunder, e nel caso di Chris Hemsworth parliamo della moglie Elsa Pataky e dei tre figli della coppia: Sasha, Tristan e India Rose. Quest’ultima, India, a soli 10 anni ha un ruolo molto importante nel film, mentre la coniuge e gli altri due figli hanno un piccolo cameo nel progetto.

Christian Bale e Chris Hemsworth parlano di India in Love and Thunder

Stando a quanto riportato da comicbook.com, Christian Bale ha parlato della giovane ragazza nel corso di una round table in cui era presente pure Chris Hemsworth. L’attore di Gorr ha rivelato a EW qual è stato uno dei momenti più belli sul set. Di seguito potete leggere le sue parole:

Uno dei momenti più memorabili per me è stato lavorare con India, la bambina di Chris. Era così magnifica. Ma è stato anche così dolce vedere la loro relazione, con lei che aveva un’espressione come a voler dire: ‘Chi è questo strano essere calvo, tutto coperto di cicatrici, che piange per me?’ Ho cercato di persuaderla gentilmente, dicendole cose come ‘no, resta lì. So che è un po’ disgustoso, ma resta lì.’

Anche Chris Hemsworth, durante un’intervista con Marvel.com, si è espresso in merito alla partecipazione della figlia nel quarto film su Thor (i primi tre sono disponibili su Amazon in versione Blu-ray). Qui sotto vi riportiamo cosa ha detto l’attore:

Amo la capacità di essere sé stessi che i bambini hanno sul set e in altri momenti simili. È un buon promemoria per tutti noi, di restare fedeli a chi siamo e di non lasciarci catturate dall’importanza dell’insieme. I ragazzi ti riportano sulla Terra, fanno stare con i piedi per terra tutta l’esperienza.

Ricordiamo che in Thor: Love and Thunder, di cui potete leggere la nostra recensione, non compare solo la famiglia di Chris Hemsworth, ma anche i figli di Natalie Portman, Christian Bale e Taika Waititi.