Tutti i vincitori di Venezia 78: il trionfo dell’Italia e delle donne

Cala il sipario su quest’ultima, emozionante e ricca di attesa, 78esima Mostra del Cinema di Venezia. Dopo un periodo terribile per il cinema causato dalla pandemia da Covid-19, questa edizione segna il ritorno del cinema, più forte che mai e, come dichiarato durante la cerimonia da Serena Rossi, insieme alla magia, ai sorrisi e al contatto umano. Allora andiamo a scoprire quali sono stati i vincitori e tutti i premi assegnati dalla giuria presieduta da Bong Joon Ho, regista del film Parasite, e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao.

Venezia 78: trionfano l’Italia e le donne

Nella 78esima Mostra del Cinema di Venezia vincono le donne con una tripletta strepitosa. Il Leone d’oro è stato assegnato a Audrey Diwan per L’événement, un film drammatico al centro del quale c’è l’aborto e una giovane brillante universitaria (Anamaria Vartolomei) che nella Francia di inizio anni ’60 deve scontrarsi con le dure leggi di quell’epoca.

Il Leone d’argento alla regia è stato vinto da Jane Campion per Il potere del cane mentre il premio alla migliore sceneggiatura va a Maggie Gyllenhaal per The Lost Daughter.

Non solo perché Penelope Cruz si porta a casa la Coppa Volpi come miglior interprete femminile nel film Madres Parallelas di Pedro Almodovar.

Anche l’Italia trionfa grazie a Paolo Sorrentino che conquista il Leone d’argento – Gran premio della giuria con il suo film È stata la mano di Dio, la sua autobiografia, in cui il regista racconta come partecipare alla partita di Maradona gli abbia salvato la vita da quell’incidente che uccise i suoi genitori. Il giovane protagonista del film, Filippo Scotti, vince il premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente.

Il premio Speciale della Giuria viene assegnato a Michelangelo Frammartino per il suo film Il buco.

Tutti i premi consegnati alla cerimonia di chiusura di Venezia 78

Qui sotto l’elenco di tutti i premi assegnati dalla giuria alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia.

Leone d’oro per il miglior film a Audrey Diwan per L’événement

Leone d’argento Gran premio della giuria a Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio

Leone d’argento per la migliore regia a Jane Campion per The power of the dog

Coppa Volpi per la migliore attrice a Penélope Cruz per Madres paralelas di Pedro Almodóvar

Coppa Volpi per il miglior attore a John Arcilla per On The Job: The Missing 8

Premio Osella per la miglior sceneggiatura a Maggie Gyllehaal per The lost daughter

Premio speciale della giuria a Il buco di Michelangelo Frammartino

Premio Marcello Mastroianni per attore emergente a Filippo Scotti protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Leone del Futuro – Premio opera prima Luigi De Laurentiis a Imaculat di Monica Stan e George Chiper-Lillemark

Premio Orizzonti per il miglior film a Piligrimai (Pellegrinì) di Laurynas Bareisa

Premio Orizzonti per la miglior regia a Eric Gravel per A plein temps

Premio speciale della giuria Orizzonti a El gran movimiento di Kiro Russo

Premio Orizzonti per la miglior attrice a Laure Calamy per A plein temps di Eric Gravel

Premio Orizzonti per il miglior attore a Piseth Chhun per il film Bodeng sar (white building) di Kavich Neang

Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura a Cenzorka (107 madri) di Peter Kerekes

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio a Los huesos di Cristobal Leon e Joaquin Cocina

Premio Venice Vr Expanded a David Adler per End of night

Premio spettatori Armani Beauty a Teemu Nikki per Sokea mies, joka ei halunnut nahda Titanicia (Il cieco che non voleva vedere Titanic).

