Netflix ha presentato sui propri social il trailer del film Il Potere del Cane di Jane Campion, in arrivo il 1 Dicembre e con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, e Kodi Smit-McPhee.

Scopri quali sono secondo noi le 10 migliori serie su Netflix nel nostro articolo dedicato

Il trailer de Il Potere del Cane, film Netflix con Benedict Cumberbatch

Scritto e diretto da Jane Champion, Il Potere del Cane è un film tratto dall’omonimo libro del 1967 scritto da Thomas Savage (The Power of the Dog). La storia racconta di un allevatore di cavalli, Phil Burbank, temuto e rispettato da tutti coloro che vivono nei pressi del suo ranch, che regna incontrastato su tutta la valle dove è situato. Phil vive qui insieme al fratello George, di animo gentile ed innocente. Quando quest’ultimo porterà la sua nuova moglie, Rose, e il figlio della donna, Peter, a vivere al ranch con loro, Phil farà di tutto per rendere la loro vita un vero e proprio incubo.

Recupera il romanzo Il Potere del Cane di Thomas Savage su Amazon.it

Il cast de Il Potere del Cane è composto da: Benedict Cumberbatch, celebre attore che interpreterà il temuto Phil Burbank, Kirsten Dunst che sarà Rose, Jesse Plemons sarà il fratello di Phil Burbank, George, mentre Kodi Smit-McPhee vestirà i panni del figlio di Rose, Peter. Le riprese sono cominciate a Gennaio 2020 in Australia, venendo interrotte dallo scoppio della pandemia di COVID-19 che ha costretto parte del cast a trascorrere li lockdown e a riprendere successivamente a Giugno a lavorare al film.

Il film è in concorso per il premio Leone d’Oro alla 78’esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il prossimo 1 Settembre. La distribuzione de Il Potere del Cane avverrà globalmente sulla piattaforma di Netflix il 1 Dicembre, uscendo nelle sale cinematografiche americane il 17 Novembre.