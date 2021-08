UEFA Super Cup: Chelsea – Villarreal in esclusiva su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video si prepara ufficialmente al suo tanto atteso debutto calcistico anche in Italia. La prima grande partita che verrà trasmessa sul servizio di streaming si disputerà al Windsor Park di Belfast e vedrà competere il Chelsea e il Villarreal per accaparrarsi la UEFA Super Cup, meglio conosciuta come Supercoppa Europea. Le due squadre, infatti, sono attualmente le rispettive detentrici della UEFA Champions League e dell’Europa League.

Tutte le informazioni su come vedere il calcio, il grande cinema e le serie tv su Amazon Prime Video sono disponibili al seguente link dove potete anche sottoscrivere l’abbonamento. Qualora fosse la vostra prima volta, potete sfruttare anche i 30 giorni di prova gratuiti.

UEFA Super Cup: tutti i dettagli dell’importante evento calcistico

La partita sarà trasmessa in diretta dalle ore 20:30 giorno 11 agosto 2021 e sarà a tutti gli effetti il primo evento sportivo ufficiale trasmesso dal servizio streaming del colosso americano in Italia. Il big match, per l’appunto, sarà disponibile in esclusiva solo su Amazon prime Video. Alla finale di Supercoppa Europea seguiranno due gare dei playoff di UEFA Champions League, sei partite della fase a gironi, quattro degli ottavi, due dei quarti e due semifinali di quella che è a tutti gli effetti la massima competizione calcistica europea per club.

Tutto pronto anche per quanto riguarda la squadra di telecronisti e giornalisti sportivi che accompagnerà gli spettatori nel corso della partita tra Chelsea e Villarreal. In studio ci sarà Giulia Mizzoni in compagnia di Gianfranco Zola, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. La telecronaca sarà invece affidata ai veterani Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La partita sarà disponibile su Prime Video incluso con l'abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Ricordiamo quindi che l'appuntamento è fissato per mercoledì 11 agosto, in diretta dalle ore 20:30.