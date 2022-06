Dopo le voci delle scorse settimane, è arrivata pochi minuti fa la conferma ufficiale: il Gruppo Mondadori ha acquisito il 51% di Star Comics, uno dei principali editori italiani di fumetti specializzato nello specifico in manga.

Per Star Comics è un grande onore entrare a far parte di Mondadori, il primo Gruppo Editoriale Italiano: abbiamo lavorato a lungo ma senza particolari difficoltà per raggiungere un accordo da cui ambo le parti trarranno grandi benefici. Il mercato editoriale del fumetto sta cambiando rapidamente e grazie a questa nuova partnership potremo impegnarci in maniera ancor più incisiva per promuovere l’affermazione del fumetto come prodotto culturale di massa, proprio come accade da anni in altri Paesi europei.