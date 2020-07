Umbrella Academy 2: Netflix rilascia il trailer

Umbrella Academy è una delle serie più attese dell’ultimo periodo. Nata dal fumetto di Gerard Way, membro co-fondatore del gruppo musicale The Chemical Romance, disegnata da Gabriel Bà e prodotta da Dark Horse Comics (in Italia da Bao Publishing), questa storia vede come protagonisti supereroi poco convenzionali è riuscita ad affascinare un vasto pubblico. Non c’è dunque da stupirsi se Umbrella Academy 2 è stata attesa con trepidazione dai fan di tutto il mondo. Dopo aver annunciato l’arrivo della seconda stagione, prevista per il 31 Luglio, Netflix ha finalmente rilasciato il nuovo trailer con un tweet:

“I fratelli Hargreeves stanno per tornare: devono occuparsi dell’omicidio del presidente degli Stati Uniti e dell’Apocalisse (sì, di nuovo). La stagione 2 di The Umbrella Academy arriva il 31 luglio!“

È difficile fare una previsione sulla direzione che prenderà la seconda stagione di The Umbrella Academy, ma i ritmi serrati del trailer e l’ambientazione anni ’60 lasciano intuire una serie piena di suspence e colpi di scena.

Dopo un finale di stagione travagliato, i membri della Umbrella Academy si trovano infatti nel passato, sparsi in diverse epoche, ma tutti a Dallas, in Texas. Un’altra volta alle prese con la fine del mondo, Cinque dovrà ricongiungersi con i suoi fratelli adottivi ed assieme a loro identificare le cause di questa nuova Apocalisse.

Nel cast di Umbrella Academy 2 troneranno Tom Hopper, Ellen Page, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda e Justin Min ai quali si affiancheranno da nuovi volti.

Arya Ritu interpreterà Lila, descritta come “un camaleonte che può essere brillante o clinicamente pazzo come la situazione richiede”. Yusuf Gatewood (Good Omens) vestirà invece i panni di Raymond, delineato come “un leader nato dotato di intelligenza, gravitas, e la sicurezza che lo spingono a non dover mai dimostrare mai nulla a nessuno”. Marin Ireland sarà infine Sissy, “una madre texana senza paura e molto razionale che si è sposata quando era molto giovane per i motivi sbagliati”. Potete trovare le descrizioni di tutti i personaggi sull’account Twitter della serie. La colonna sonora sarà curata dallo stesso Gerard Way.