Un crossover tra Spider-Man e Venom? Per Kevin Feige è possibile

Un crossover cinematografico tra Spider-Man e Venom? Secondo Kevin Feige, il vertice dei Marvel Studios, è possibile, ma il tutto è in mano a Sony che detiene i diritti dei personaggi.

Se n’è parlato tanto, e se ne continua a parlare: un crossover tra Spider-Man e Venom, personaggi legati a doppio filo nei fumetti, sarà possibile anche al cinema? Se fino a poco tempo fa una risposta negativa sembrava scontata, oggi le cose potrebbero andare diversamente.

I diritti di Spider-Man sono in mano a Sony da tantissimi anni, al punto che ha fatto in tempo a girarvi ben cinque film: una trilogia diretta da Sam Raimi antecedenti alla nascita dell’Universo Cinematografico Marvel, ed un reboot con il nome The Amazing Spider-Man, tuttavia molto lontani dal ripagare le aspettative della major. Le cose sono sensibilmente cambiate con l’arrivo di Spider-Man: Homecoming, l’arrampicamuri di Tom Holland viene considerato da pubblico e critica la miglior incarnazione del personaggio, cosa che ha fatto felice tanto Sony quanto Marvel che occupandosi dello sviluppo delle pellicole ha garantito qualità, registro narrativo e toni simili alle atmosfere respirate nelle pellicole targate Marvel Studios.

Parallelamente, Sony che detiene i diritti dello Spider-Verse, ha cominciato a sviluppare pellicole collaterali incentrate sugli altri personaggi del Ragnoverso, come Venom. Ai tempi della campagna marketing per il lancio del film, fu Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios a sottolineare che “Il Venom di Sony non si colloca all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel”, cosa che aveva messo in allarme il pubblico sull’effettiva qualità del film in arrivo nelle sale: altrimenti perché non volere all’interno della propria continuity un’ip vincente a costo zero? Tuttavia nonostante la critica abbia stroncato Venom, il pubblico generalista sembra averlo apprezzato al punto da garantirgli un sequel, cosa che avrebbe spinto Kevin Feige in tempi recenti a tornare sui suoi passi: “Un crossover tra Spider-Man e Venom? Sono entrambi personaggi Sony, non ho idea di quali siano i loro piani per il futuro di Venom, ma ad un certo punto direi che è probabile ciò avvenga. Dipende tutto da Sony, a questo punto.”