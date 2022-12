Sono giornate abbastanza funamboliche in casa DC. James Gunn e Peter Safran sono pronti a svelare i nuovi piani per il DC Universe e numerosi progetti, tra cui il terzo capitolo di Wonder Woman con Gal Gadot, sarebbero stati cancellati. Destino nebuloso anche per Black Adam che, nonostante il grande entusiasmo di Dwayne “The Rock” Johnson, potrebbe non avere un sequel per via del flop al box office.

Leggi anche: Dove e come vedere Black Adam in streaming

Black Adam avrà un sequel? Il futuro è sempre più nebuloso

Stando alle indiscrezioni di The Hollywood Reporter il film ha incassato soltanto 385 milioni di dollari al box office e potrebbe raggiungere con grande difficoltà il break even nonostante i milioni spesi per il marketing. Un flop commerciale, dunque, nonostante la presenza di Dwayne Johnson. L’attore non si è espresso sul potenziale sequel ma sul suo Twitter ha voluto fare chiarezza, precisando come Black Adam genererà un profitto compreso tra i 52 e i 72 milioni e che si tratta dell’inizio di un nuovo franchise. Il film, a sua detta, completerà la sua corsa al cinema con quasi 400 milioni di dollari (il primo Captain America ne aveva incassati 370).

Waited to confirm with financiers before I shared this excellent #BlackAdam news – our film will PROFIT between $52M-$72M.

Fact.

At almost $400M worldwide we are building our new franchise step by step (first Captain America did $370M) for the DC future.https://t.co/GBIgsbtnkq — Dwayne Johnson (@TheRock) December 7, 2022

Voci alquanto contrastanti con quello dichiarato dal produttore Beau Flynn secondo cui la sceneggiatura del sequel sarebbe stata completata prima del previsto e che c’erano anche dei piani per nuovi progetti sulla Justice Society of America. Black Adam è un’antica divinità con i poteri degli dei egizi che si propone di “scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno” dopo 5000 anni di prigionia e pensa che i suoi poteri siano in realtà una maledizione. Tra questi “doni” emergono la capacità di volare e muoversi a una velocità superiore a quella della luce. Inoltre, possiede un’incredibile super-forza, in grado di piegare l’acciaio, spaccare i muri con un pugno e spostare oggetti pesantissimi.