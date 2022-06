Durante la prima giornata della Netflix Geeked Week 2022, l’evento lanciato per la prima volta l’anno scorso dallo streamer, pensato come mezzo per dare ai fan l’opportunità di condividere le loro emozioni e connettersi con persone di tutto il mondo che hanno lo stesso livello di passione per i personaggi e le storie pubblicate dalla società, è stata svelata una clip esclusiva Manifest 4, la quarta e ultima stagione della serie Netflix che ha avuto un grande successo nei primi mesi del 2022 creata e scritta da Jeff Rake in collaborazione con Robert Zemeckis.

La clip esclusiva Manifest 4

Manifest è una serie televisiva statunitense ideata da Jeff Rake, andata in onda dal 24 settembre 2018, con le prime tre stagioni trasmesse sulla NBC e la quarta che verrà invece distribuita da Netflix. La serie racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati.

Nel cast principale troviamoMelissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor.

Nonostante il 14 giugno 2021, la NBC avesse annunciato la cancellazione della serie dopo solo 3 stagioni, a fronte di un ordine iniziale di sei, ora Netflix ha confermato che la quarta stagione si farà e che concluderà così la serie.

Nella clip, che potete guardare qui sotto, mostrata in anteprima durante il primo giorno di Netflix Geeked Week, vediamo la detective Michaela, interpretata da Melissa Roxburgh, aggirarsi tra i container stazionati in un porto. Seguendo l’indizio dei fiori di ciliegio, Michaela apre un container al cui interno trova un uomo con una misteriosa incisione sul braccio: Stone 828.

Rimaniamo in attesa dell’uscita del trailer ufficiale di Manifest 4 anche perché non è stata ancora rivelata una data ufficiale per l’uscita dell’ultima stagione. Possiamo però supporre, che potremmo sperare di vederla nel corso del 2022, probabilmente tra settembre e ottobre.