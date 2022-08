L’azienda Prime 1 Studio è lieta di annunciare a tutti gli appassionati videogiocatori e collezionisti l’arrivo di una nuova proposta dedicata all’ultimo capitolo dell’epica saga di Nathan Drake. Per la linea Ultimate Premium Masterline, la sua statua dedicata a Uncharted 4 di Prime 1 Studio è realizzata in scala 1:4. Non peridamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo!

La statua da Uncharted 4 di Prime 1 Studio

Uncharted 4: Fine di un ladro ha ottenuto un enorme successo sia da parte della critica sia da parte dei videogiocatori di tutto il mondo. Infatti, questo capitoli ha totalizzato il più alto numero di vendite dell’intera serie Uncharted!

Foto: ©Prime 1 Studio

Proprio per celebrare questo importante risultato, arriva sul mercato un pezzo da collezione di altissimo livello firmato Prime 1 Studio, azienda nota tra i collezionisti per le sue magnifiche produzioni. Siete pronti a portare nelle vostre case un po’ del mondo avventuroso, alla ricerca di tesori, di Nathan Drake?

In questa emozionante statua alta 27 pollici, gli artisti di Prime 1 Studio propongono un Nathan Drake in posa action. Dalle immagini possiamo infatti vedere il personaggio appeso a una trave di legno, con in pugno una pistola prossima a sparare il colpo in canna.

I dettagli dedicati al capitolo

Nathan Drake iniziò la sua vita come giramondo, cercatore di tesori con suo fratello Sam. Insieme sin dall’adolescenza, hanno inseguito il tesoro di Libertalia, che finalmente trovano nel gioco. Lo Studio artistico che ha prodotto la statua ha sfruttato appieno il design del videogioco durante la creazione di questa magnifica figura! Gli effetti degli agenti atmosferici, lo sporco, prendono vita grazie a una pittura finemente realizzata. La base della statua di Nathan Drake riproduce un ambiente a tema Libertalia, ricca di vegetazione, antiche murature e cadaveri di pirati incarcerati!

Foto: ©Prime 1 Studio

Data di uscita e prezzo

La statua da Uncharted 4 di Prime 1 Studio è attualmente preordinabile sul sito ufficiale al prezzo di 1,299.00 dollari. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Acquista su Amazon il quarto capitolo di Uncharted

Il film di Uncharted lo potete trovare finalmente disponibile anche sulla piattaforma streaming video Netflix!