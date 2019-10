Uno Braille: Mattel presenta la versione del gioco dedicata ai non vedenti

Mattel ha deciso di annunciare Uno Braille, la prima versione del classico gioco per tutti i non vedenti del pianeta. Finalmente una buona notizia!

Mattel ha recentemente annunciato Uno Braille, vale a dire la versione in Braille del suo celebre gioco di carte, apprezzato in tutto il mondo da grandi e piccini. L’obiettivo del colosso statunitense è proprio quello di rendere accessibile questo gioco anche a tutte le persone con problemi di vista ed in grado di leggere il linguaggio Braille.

Mattel, per portare a termine questo progetto, ha collaborato a stretto contatto con la Federazione Nazionale dei Ciechi statunitense. Ma non solo, infatti questo gioco sarà pienamente fruibile anche con Alexa e Google Home, attraverso dei comandi vocali che permettono di conoscere il regolamento.

“Con il lancio di UNO Braille, stiamo vivendo un impatto reale su una comunità che è stata sottoservita, fornendo un gioco fruibile sia ai non vedenti che gli ipovedenti“, ha affermato Ray Adler, responsabile globale dei giochi di Mattel. “Siamo orgogliosi di avere sugli scaffali UNO Braille e di rendere questo gioco più accessibile e inclusivo per un numero ancora maggiore di famiglie“.

“UNO Braille sta facendo molto di più che rendere questo amato gioco più accessibile. Aiuta anche a promuovere l’importanza e la normalità del Braille, inserendolo in luoghi che la gente non potrebbe aspettarsi, e integrandolo nel gioco dei bambini ciechi“, ha dichiarato Mark Riccobono, presidente della Federazione Nazionale dei Ciechi.

“Il fatto che un cieco sia ora in grado di giocare un classico del genere con amici o familiari – non vedenti e ipovedenti – è un momento significativo per la nostra comunità. Non vedo l’ora di godermi UNO Braille con la mia famiglia, e so che i ciechi di tutta la nazione abbracceranno questo importante ed eccitante passo verso una maggiore inclusione e accessibilità“, conclude Riccobono.

Infine, dobbiamo segnalare che la disponibilità di Uno Braille è al momento esclusiva del territorio statunitense. Naturalmente non mancheranno aggiornamenti in merito.