Uno Sguardo nel Buio: a Lucca Comics & Games il ritorno dello storico gioco

Uno Sguardo nel Buio è pronto a fare il suo ritorno nel mercato italiano grazie a La Compagnia delle Dodici Gemme

La notizia circolava nell’ambiente da qualche tempo: Uno Sguardo nel Buio tornerà sul mercato italiano grazie all’impegno de La Compagnia delle Dodici Gemme, editore indipendente umbro.

La piccola editrice sognava da tempo il ritorno di questo storico titolo, che apparve in Italia per la prima volta durante gli anni ‘80 grazie a Editrice EL. Nonostante la sua breve vita editoriale nel nostro paese, Uno Sguardo nel Buio è rimasto nel cuore dei moltissimi che hanno avuto modo di giocarlo.

Uno Sguardo nel Buio (Das Schwarze Auge) è un gioco di ruolo fantasy tedesco del 1983, caratterizzato da una classica ambientazione medievaleggiante e un sistema di classi e livelli simili a quelli di D&D, ma con la particolarità di poter essere usufruito sia in gruppo, in maniera consueta, sia in solitario, come un libro game.

La pubblicazione del gioco in Italia è cessata agli inizi degli anni ‘90, mentre in Germania, il successo di Uno Sguardo nel Buio non si è mai affievolito, questo, nel tempo, ha portato alla pubblicazione di nuove edizioni del gioco, in grado di assecondare stili di gioco più attuali, fino ad arrivare alla quinta ed ultima edizione di questo titolo.

Sarà proprio la quinta edizione protagonista della localizzazione italiana ad opera de La Compagnia delle Dodici Gemme, che cercherà di finanziare il progetto grazie ad una campagna crowdfunding entro la fine dell’anno.

La campagna servirà a finanziare il manuale base da 402 pagine e eventuali stretch goal, come avventure da più sessioni, pensate per il gioco di gruppo e in solitario, e mini avventure adatte a partite one-shot.

Per presentare il progetto e la conseguente campagna crowdfunding durante la prossima Lucca Comics & Games, il 31 ottobre alle ore 9:30 presso la sala Ingellis (Area Games Padiglione Carducci), si terrà l’incontro Uno Sguardo nel Buio: il Ritorno dell’Avventura Fantastica, dove Lorenz Cuno Klopfenstein e Valentina Agostinelli parleranno della storia di Uno Sguardo nel Buio, presentando il lavoro svolto sull’edizione italiana della 5ª edizione. Durante l’incontro a tutti i partecipanti sarà lasciato in omaggio una piccola anteprima del nuovo regolamento.