UQ Holder! di Ken Akamatsu sta per concludersi

Il numero di giugno della rivista Bessatsu Shōnen di Kodansha ha rivelato di recente che UQ Holder! Magister Negi Magi! 2 di Ken Akamatsu si concluderà fra pochi capitoli.

UQ Holder!, breve sinossi e storia editoriale

UQ Holder! è ambientato nel mondo del manga Negima!, il manga scritto e illustrato in precedenza dall’autore Ken Akamatsu. L’ambientazione spaziale è dunque la medesima per entrambe le opere, ma UQ Holder! si svolge 80 anni dopo il manga precedente.

La storia è incentrata su un ragazzo di nome Tōta che sogna di lasciare il proprio villaggio pere raggiungere una torre alta fino al cielo, che riesce a vedere fin dal posto in cui vive. Tuttavia, la sua insegnante Yukihime non è d’accordo con questo progetto di Tōta, per cui cerca di non farlo partire.

La magia non solo esiste, ma ormai la sua esistenza è divenuta di dominio pubblico e caratterizzerà le avventure del giovane Tōta, impegnato a cercare di raggiungere la torre alta fino al cielo insieme ad alcuni compagni di viaggio.

Akamatsu ha lanciato UQ Holder! su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha in Giappone, nell’agosto 2013. Il manga è poi passato su Bessatsu Shōnen Magazine nell’ottobre 2016 con il nuovo titolo UQ Holder! Magister Negi Magi! 2, rivelandosi così come sequel di Negima! Kodansha ha pubblicato il 25° volume del manga il 9 marzo.

Il manga ha ispirato un adattamento anime televisivo che è stato presentato in anteprima nell’ottobre 2017 e realizzato da J.C.Staff; l’anime è stato trasmesso dal 2 ottobre al 18 dicembre 2017. Inoltre, sono anche stati pubblicati, tra l’8 settembre 2017 e l’8 giugno 2018, tre episodi OAV.

UQ Holder!: quando si concluderà?

L’annuncio ufficiale ha comunicato ai lettori che, se non ci dovessero essere ritardi, UQ Holder! terminerà fra 9 uscite, quindi a febbraio 2022. Il 26° volume del manga sarà disponibile a partire dal prossimo 9 luglio.

La serie è in corso per RW Goen in Italia, recuperate il primo volume su Amazon.