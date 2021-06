Vampire: The Masquerade sarà presto disponibile anche su Roll20

Renegade Game Studios ha annunciato che, a partire da quest’anno, Vampire: The Masquerade sarà reso disponibile anche su Roll20. Il titolo “ammiraglio” della serie World Of Darkness, è cresciuto enormemente come popolarità tra gli appassionati, fino da quando è stata introdotta la quinta edizione del regolamento, ormai un paio di anni fa.

Ora, si potrà giocare a Vampire anche su Roll20, grazie all’uscita di Vampire: The Masquerade 5th Edition Core Rulebook. Il volume sarà strutturato in maniera che tutte le risorse, la lore e la moltitudine di informazioni siano perfettamente integrate con il famoso sistema VTT, con tutto quello che serve pronto per essere semplicemente aggiunto in stile “drag and drop” alle nostre partite online, compresi numerosi tokens ad uso dei personaggi, articoli e letture utilizzabili durante le partite e molto altro ancora.

Vampire: The Masquerade 5th Edition Core Rulebook con integrazione a Roll20 è attualmente preordinabile, visto che la data di uscita ufficiale negli store è fissata per il prossimo 16 giugno, tra pochissimi giorni!

Emily Floyd, Director Licensing di Roll20, si dice estremamente entusiasta all’idea di veder sbarcare Vampire: The Masquerade sulla piattaforma. La ricchezza dei materiali disponibili già a partire dal lancio, permetteranno a tutti i giocatori di vivere le proprie avventure nella maniera migliore, con supporti dettagliati per ogni particolare, sia dal lato giocatori, che dal lato dei Narratori.

Anche Sara Erickson, Vice Presidente alle vendite e al marketing di Renegade Game Studios, si dice entusiasta della nuova sinergia, che permetterà finalmente a tutti i giocatori del World Of Darkness di ruolare assieme agli amici anche se non fisicamente nello stesso posto, situazione che l’attuale pandemia globale di Covid19 non ha fatto altro che acuire in maniera spropositata, e che permetterà loro di farlo nel modo più fluido e naturale possibile, grazie alla collaborazione con un sistema VTT ultra collaudato come Roll20.