Vans Harry Potter: le scarpe di Hogwarts

La fortuna dei fan di Harry Potter è che non restano mai a corto di merchandising, in nessun settore. L’abbigliamento e gli accessori sono fra le cose più vendute del brand e il motivo è semplice: i fan sono orgogliosi di mostrare il loro affetto alla saga. Se poi si accosta Harry Potter a un marchio universalmente noto per le sue scarpe da skate come Vans, non può che uscire una magia. Ecco alcuni esempi di incantesimi ben riusciti. Ecco le migliori Vans Harry Potter disponibili ad oggi sul mercato!

Vans Harry Potter

Vans Grifondoro Sk8-Hi

Sei stato smistato in Grifondoro? Se sei uno dei “figli di Godric” e ti piace portare il cuore appuntato sul bavero, queste Vans fanno per te. Rosse e oro, proprio come desideravi. Questo modello presenta la punta rinforzata, il collo imbottito per supporto e flessibilità, l’originale suola in gomma e delle toppe ricamate di lato. Se Harry avesse avuto queste Vans, probabilmente non avrebbe faticato così tanto a trovare una ragazza da portare al Ballo del Ceppo!

Vans Arti Oscure Sk-8-Hi

Con una robusta tomaia in pelle verde lucida e pelle scamosciata ispirata alle Arti Oscure, queste scarpe portano con sé un incantesimo oscuro: il Morsmordre. Si tratta di un incantesimo pronunciabile dai Mangiamorte, che produce nel cielo il simbolo di Lord Voldemort, un teschio con un serpente che gli esce dalla bocca. Se siete attratti dalla Magia Oscura, queste sono le scarpe per voi, ma se non avete evocato il Marchio Nero… allora usate queste sneakers per scappare, e alla svelta!

Vans Boccino d’Oro Old Skool

Sei sei un appassionato del gioco del Quidditch, queste Old Skool sono ciò che fa per te. Per fortuna non sono difficili da acchiappare come il Boccino d’Oro… Bellissime e rifinite minuziosamente, presentano occhielli in metallo, collo imbottito per supporto e flessibilità, l’originale suola in gomma e dettagli esclusivi come si può vedere nell’immagine. Un po’ come avere un Boccino sempre appoggiato alla scarpa!

Vans Tassorosso Slip-on

Le Slip-on sono fra le scarpe più comode mai concepite dall’uomo, e per dei lavoratori indefessi come i Tassorosso non ci potrebbe essere nulla di meglio. Questo bel modello presenta una robusta tomaia in tessuto con ricamo del simbolo della casa di Tosca Tassorosso. Se siete stati smistati nella casa dei leali e dei lavoratori, vi meritate queste Vans.

Vans Corvonero Authentic

Intelligenti e creativi a rapporto nella casa di Corvonero! Se siete stati smistati dal Cappello Parlante nella casa dei cervelloni, ecco le sneakers per mostrare il vostro orgoglio. Con una tomaia in tela da 283 g e l’iconica stampa Vans checkerboard nei colori del Corvonero, queste scarpe vi accompagneranno a studiare con stile nella biblioteca di Hogwarts.

Vans Iridescent Comfycush Sk8-Hi

Iridescenti e comode queste Sk8 ispirate alla materia di Trasfigurazione e decorate col fulmine, simbolo di Harry Potter. In effetti il colore così brillante e mutevole, è perfetto a definire una materia come quella insegnata dalla professoressa McGranitt. Inoltre, grazie alla struttura in schiuma e gomma co-sagomata, alla suola che garantisce resistenza e trazione e al maggiore supporto dell’arco plantare queste Vans garantiscono un’esperienza di comfort assoluto.

Vans ci tiene a precisare che non ha creato questa linea solo per maghi e streghe, ma anche per Babbani. Evidentemente il Ministero della Magia è particolarmente tollerante in questo periodo, quindi vi conviene acquistarle in fretta prima che finiscano! Non vorrete vedere in giro un Babbano con le Vans Harry Potter mentre voi siete rimasti all’asciutto, vero?