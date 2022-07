Vash The Stampede sta per tornare in una nuova versione nell’anime Trigun Stampede. Ora abbiamo ulteriori dettagli sul prossimo adattamento della serie originale, realizzato dallo stesso creatore del manga, Yasuhiro Nightow (Beastars e Godzilla: Singular Point), il quale si è unito allo studio di animazione Studio Orange e ha partecipato all’Anime Expo 2022 rispondendo alle domande su come Vash the Stampede potrebbe attirare nuovi fan. Con quest’ultimo, è apparso sul palco anche il produttore della serie Katsuhiro Takei.

Vash Trigun Stampede

Vash “sta arrivando” in Trigun Stampede

Come già citato, non sappiamo con certezza se la prossima serie anime sarà un prequel dell’originale o un reboot, ma la storia dovrebbe essere ambientata prima degli eventi accaduti nel manga da cui la vicenda è tratta. In ogni caso, ciò che vuole alla produzione è rendere interessante Trigun Stampede anche agli occhi delle persone che non hanno mai avuto a che fare con l’originale.

A tal proposito, durante un’intervista all’Anime Expo riportata da comicbook.com, il produttore della serie, Katsuhiro Takei, ha detto:

La parola “arrivando” è molto importante. Vash non sta “tornando”, sta “arrivando”. Quando si crea un nuovo Trigun, c’è anche l’aspetto di presentarlo a un nuovo fan. Ciò che è importante mostrare alle persone da coinvolgere è quanto sia facile entrare nella serie. Come produttore, personalmente, sono molto legato al Trigun originale, ormai è leggendario, ma non lo riporto sullo schermo. Non voglio che le persone si sentano alienate. Non voglio che i nuovi spettatori pensino che sia qualcosa in cui entrare è difficile perché è una serie già nota ed esistente. Voglio che sia facile per le persone immergersi in questa nuova storia. Ecco perché cerco di essere creativo riguardo alla sua promozione. Dal punto di vista della produzione, Kiyotaka Waki ​​sta pensando anche a questo. Il regista Kenji Mutou si sta occupando del fatto che lo show sia anche divertente, ed è una delle sue priorità.

Prodotto da Toho e Studio Orange, Trigun Stampede dovrebbe debuttare nelle sale degli Stati Uniti nel 2023.