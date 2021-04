Vegeta Imagination Works 1/9, l’esplosiva figure da Dragon Ball Z

Tamashii Nations e Bandai Spirits annunciano a sorpresa la nuova action figure di Vegeta Imagination Works, seconda uscita per la nuova linea che promette di arricchire le vostre collezioni ( e impoverire i vostri portafogli) grazie ai personaggi più amati tratti dall’editore Shonen Jump dal quale sono usciti i successi di Dragon Ball Z, One Piece, My Hero Academia e Demon Slayer. Vegeta è un personaggio immaginario del Manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, compare nella storia nella prima parte della serie Dragon Ball Z, seguito diretto di Dragon Ball. E’ il figlio di Re Vegeta, pertanto il suo titolo nobiliare (e vanto personale) è quello di Principe dei Saiyan. Inizialmente è un Villain ma con il passare del tempo diventerà insieme a Kakaroth uno dei guerrieri più potenti dell’universo.

Questa sorta di ibrido tra una action figure e una action doll sarà alta 17 cm e realizzata nuovamente in scala 1/9 come la precedente uscita, Son Goku, ma già si distacca per scelte di materiali. Son Goku, benché abbia introdotto l’utilizzo degli snodi nascosti sotto arti gommati, presentava articolazioni a vista per quello che riguarda la parte inferiore della divisa. Vegeta, come potete notare dalle foto ufficiali è rivestito di un tessuto che in primis ricopre tutto il corpo eccetto guanti, stivali e corazza e maschera molto meglio le articolazioni della figure, insomma quello che per noi avrebbero dovuto fare anche con il caro Son Goku. La figure di Vegeta verrà corredata da una testa alternativa, mani intercambiabili e uno speciale stand che consentirà di realizzare le pose più accattivanti e d’azione replicando le sue tecniche di combattimento.

Vegeta Imagination Works sarà disponibile sul mercato (in Giappone) dal mese di Settembre 2021 e nei mesi successivi in Italia grazie a Cosmic Group, ad un prezzo suggerito di 11 mila Yen, l’equivalente di circa 110 euro al cambio. Se siete interessato all’acquisto di Son Goku, già rilasciato pochi mesi fa potete tranquillamente acquistarlo a questo indirizzo.