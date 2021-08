Venom – La furia di Carnage: ci sarà anche J.K. Simmons?

Secondo un rumor, Venom – La furia di Carnage potrebbe essere il primo film a collegare l’universo cinematografico Marvel e l’universo dei personaggi del marchio Marvel di Sony. In Morbius, ad esempio, tornerà l’Adrian Tooms di Michael Keaton, e pare che ci sarà anche J.K. Simmons nel ruolo di J. Jonah Jameson. In questi giorni, alcuni fan hanno notato che una catena di cinema del Regno Unito hanno caricato una lista di personaggi molto particolare per il sequel di Venom.

Venom – La furia di Carnage: la locandina della catena di cinema britannica

Sulla pagina web del film presente sul sito web della catena britannica Vue Cinema, tra le informazioni si comunica che il cast del film “contiene anche Michelle Williams (Venom, The Greatest Showman), JK Simmons (Justice League, Whiplash, Spider-Man: Far From Home), Naomie Harris (Moonlight, No Time To Die), Stephen Graham (Line of Duty, Rocketman, The Irishman) e Tom Hollander (Bohemian Rhapsody, Mowgli: Legend of the Jungle).”

J.K. Simmons as J Jonah Jameson is in Venom 2 Let There Be Carnage. Leaked by Vue Cinema. Thanks for pointing this out @knight99_death pic.twitter.com/NRnjaTh2V8 — Spider-Man & More 🌐 (@spidermanworrld) August 16, 2021

Non vi sono ancora delle conferme ufficiali, ma se questo venisse confermato sarebbe un modo per rafforzare i legami tra il SPUMC e lo Spider-Man del MCU. Inoltre proprio all’inizio di questa estate, il capo della Sony Sanford Panitch aveva affermato che c’è un piano in atto per collegare i molteplici universi cinematografici. Tra l’altro proprio il personaggio di J. Jonah Jameson di Simmons è apparso per l’ultima volta in Spider-Man: Far From Home (che potete recuperare su Amazon), una produzione di Sony e Marvel Studios. Queste erano state le parole di Panitch a Variety all’epoca:

“In realtà c’è un piano. Penso che ora forse stia diventando un po’ più chiaro per le persone comprendere dove siamo diretti e penso che quando No Way Home uscirà, verrà rivelato ancora di più. La cosa bella è che abbiamo un ottimo rapporto con Kevin. C’è un’incredibile sandbox da gestire. Vogliamo che i film dell’MCU siano assolutamente enormi, perché è fantastico per noi e per i nostri personaggi Marvel, e penso che sia la stessa cosa dalla loro parte. Ci sono molte opportunità e penso che accadranno”.

Ricordiamo che Venom – La furia di Carnage uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 ottobre, mentre Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali.