Bandai e Tamashii Nations hanno annunciato una nuova S.H. Figuarts di Venom, il protagonista di Venom: La furia di Carnage, ispirato al mitico personaggio dei fumetti Marvel. Nonostante in tanti abbiano criticato i film (e vi assicuro che ci vuole del coraggio a difenderli) il successo al botteghino parla chiaro e a differenza di Morbius che è stato un flop anche al cinema Venom ha comunque raccolto consensi dal punto di vista del merchandise. Inutile negarlo, in ogni sua forma Venom piace. Venom S.H. Figuarts di Tamashii Nations, realizzata interamente in plastica, sarà dotata di numerosi punti di snodo e accessori come mani e altre parti intercambiabili.

Venom s.h. figuarts

Venom: La furia di Carnage è il secondo capitolo della saga cinematografica interamente dedicata a Eddie Brock e al suo Simbionte Venom. Venom è il primo simbionte che abbiamo conosciuto su carta e visto su pellicola. Nella sua ultima reincarnazione cinematografica non ha ancora fatto la conoscenza di Peter Parker dal vivo ed ha conosciuto Eddie Brock in un modo totalmente diverso da quanto visto in precedenza nelle storie di Todd McFarlane. Dal punto di vista biologico Venom pare piuttosto simile alla controparte cartacea, necessita di un ospite e ne accresce notevolmente le capacità, tuttavia quello che stiamo conoscendo negli ultimi anni, e che abbiamo visto nei cinema con il suo secondo capitolo pare essere più macchietta che un feroce e letale predatore alieno. Apparentemente la saga è iniziata senza alcun collegamento con lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, Tom Holland, ma come spesso accade, le vie del multiverso sono infinite. Proprio nelle scene post credit di questa ultima pellicola vediamo Venom che viene trasportato nello stesso universo dove è presente anche Spider-Man palesando un chiaro interesse per lo stesso.

Venom S.H. Figuarts – Info e Prezzi

Venom s.h. figuarts

Venom S.H. Figuarts sarà disponibile dal mese di Dicembre 2022 in Giappone e da Gennaio-Febbraio 2023 in Italia grazie al distributore Cosmic Group ad un prezzo suggerito di circa 120 euro. Nell’attesa che Venom S.H. Figuarts venga rilasciato sul mercato vi suggeriamo una serie di figure della stessa azienda a tema Marvel, vi basta sparare la ragnatela a questo indirizzo.