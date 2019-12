Vikings 6 farà il suo debutto domani su TIM Vision!

In queste ultime ore, TIM ha annunciato ufficialmente che la sesta stagione di Vikings farà il suo debutto ufficiale domani sulla piattaforma proprietaria, chiamata TIMVision. Come da prassi, quest’ultima saga sarà suddivisa in due parti, i primi dieci seguendo la programmazione statunitense, mentre la seconda nel corso del 2020.

La stagione precedente si è chiusa con un finale davvero sconvolgente, che ha visto Bjorn La Corazza primeggiare sul fratellastro Ivar il Senz’ossa in una lotta per Kattegat. Una battaglia che ha visto entrambe le forze in gioco perdere tantissimi uomini, ma soltanto Bjorne ha conquistato la capitale, divenendo a tutti gli effetti legittimo re.

La sesta – e ultima – stagione inizierà proprio da queste basi. Bjorne sarà incaricato di governare sul territorio da poco conquistato. Ivar, invece, percorrerà la Via della Seta in Russia e affronta il principe Oleg, un sovrano tanto spietato quanto imprevedibile, che gli darà filo da torcere.

In tutto questo, Lagertha desidera ritirarsi dal campo di battaglia per vivere una vita più semplice e adagiata, ma nuovi pericoli si nascondono dietro l’angolo. Invece, Ubbe e Torvi andranno in Islanda per svelare il mistero che si cela dietro la scomparsa di Floki.

Scritta e ideata da Michael Hirst, Vikings 6 vede nel suo cast Katheryn Winnick (Lagertha), Alexander Ludwig (Bjorn), Alex Høgh Andersen (Ivar the Boneless), Georgia Hirst (Torvi), Jordan Smith (Ubbe) e Marco Ilsø (Hvitserk).

Insomma, la sesta stagione di Vikings si prospetta scoppiettante e allo stesso tempo spietata e con tantissimi colpi di scena. Appuntamento, quindi, a domani.