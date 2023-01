Colpo di scena in WWE. Attraverso un comunicato stampa la Compagnia di Stamford ha ufficialmente annunciato il ritorno di Vince McMahon, reintrodotto nel Board of Directors. Vince è stato il CEO e Chairman della WWE per oltre trent’anni per poi annunciare il ritiro dalle scene nell’estate del 2022 a seguito di numerose accuse a sfondo sessuale nei suoi confronti.

La WWE ha annunciato il ritorno di Vince McMahon

Come si legge nel comunicato il ritorno di Vince non interferirà con l’attuale processo creativo della WWE, gestito da Paul Levesque aka Triple H. A quanto pare Vince sarebbe tornato soltanto per avere voce in capitolo in merito al rinnovo dei contratti televisivi e alla possibilità di vendere la WWE al miglior offerente. “La WWE ha un incredibile management al comando e non intendo con il mio ritorno avere alcun tipo di impatto sui loro ruoli, doveri e responsabilità” ha dichiarato Vince McMahon. “Annunciamo oggi il ritorno nel Board of Directors di Vince McMahon, fondatore della WWE. Diamo anche il bentornato a Michelle Wilson e George Barrios. Assieme lavoreremo per esplorare tutte le strategie alternative per massimizzare il valore della Compagnia” hanno dichiarato Stephanie McMahon, Nick Khan e Paul Levesque in una nota congiunta.

Vince McMahon returns to WWE board of directors https://t.co/q9AGGWa7YP pic.twitter.com/divurnjmlm — Wrestling Observer (@WONF4W) January 6, 2023

La notizia del ritorno di Vince McMahon ha scatenato un vero e proprio putiferio social con i fan che iniziano a essere preoccupati del futuro dell’attuale prodotto. Sebbene Vince abbia garantito di non interferire a livello creativo, sono in molti ad essere convinti che farà di tutto per tornare alla posizione di potere ricoperta prima del ritiro. La sua rimane una delle figure più controverse e discusse all’interno del mondo dell’intrattenimento americano, e non solo. Blumhouse Television è tra l’altro al lavoro sulla serie TV The United States of America Vs. Vince McMahon, incentrata sul processo ai danni del patron della Compagnia. Sarà la prima rappresentazione drammatica di una parte della storia della WWE. Inoltre, è anche il primo ritratto sceneggiato di McMahon e di molte delle leggendarie Superstar di quell’epoca.