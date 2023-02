Mentre è in corso con seguito la trasmissione della Stagione 2 di Vinland Saga (recuperate qui il nostro speciale relativo ai motivi per i quali dovreste recuperare l’adattamento), il manga e fonte di ispirazione scritto e disegnato da Makoto Yukimura è improvvisamente in pausa per problemi di natura creativa.

Vinland Saga: il manga in pausa per problemi di natura creativa

L’aggiornamento arriva dall’autore stesso il quale tiene a rassicurare gli appassionati che la sua salute non è in discussione, bensì la pausa del manga è da attribuire all’insoddisfazione dei propri disegni. Lo stesso autore, d’altro canto, aggiunge che è certo di ritrovare presto la retta via e di ritornare presto.

Al momento non vi sono voci di una pausa a tempo indeterminato, pertanto è possibile che il manga serializzato mensilmente fra le pagine di Afternoon (Kodansha) tornerà nell’arco di un breve periodo. Ricordiamo che lo stesso autore dichiarava la scorsa estate che l’opera era vicina alla linea di arrivo:

Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono ormai una forza inarrestabile e nessuna costa del continente può dirsi al sicuro dalle navi con la prua di drago. Inizia l’epica narrazione di Vinland Saga, in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la sua sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi. Dalle abili mani di Makoto Yukimura, una storia di guerra e di forti passioni che catapulta il lettore nel mondo sanguinario e violento dell’Europa medievale.

Vinland Saga: il manga e l’anime

Makoto Yukimura scrive e disegna Vinland Saga dal 2005 inizialmente attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha per poi trasferirsi sulla rivista Seinen Afternoon. La serie è ambientata nel Nord Europa di inizio XI secolo ed è attualmente in corso con all’attivo 198 capitoli e 26 tankobon.

In Italia il manga è edito da Star Comics.

La serie anime è stata annunciata nel 2018 per poi andare in onda nel 2019 con la produzione di Wit Studio e la regia di Shuhei Yabuta. In Italia e nel resto del mondo è disponibile attraverso la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. L’anime si compone di 25 episodi e il 9 gennaio 2023 ha avuto inizio la Stagione 2, stavolta a cura dello studio di animazione MAPPA. In Italia è disponibile per la visione sottotitolata su Netflix.