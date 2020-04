Vampire: The Masquerade, in preordine il mazzo di carte delle abilità

Modiphius Entertainment ha annunciato l’apertura ai pre-ordini del mazzo di carte delle abilità vampiriche presenti nel manuale base di Vampiri: la Masquerade. Questo format non porta nulla di straordinariamente innovativo, all’interno della galassia ludica, ma la sua sporadica presenza è sempre molto gradita.

Spesso questo genere di “bigino” viene considerato completamente superfluo (e lo è), ma la sua utilità è inestimabile. Che i giocatori siano gravati da troppe abilità e dimentichino quelle meno utilizzate o che siano pigri nel riportare le regole di utilizzo e richiedano di consultare il manuale ogni due minuti, i mazzi di carte riassuntivi sono una manna dal cielo, agli occhi dei GM esausti.

Dalla campagna:

Questo mazzo di carte è ora disponibile al pre-ordine su Modiphius.net come parte del Vampire: The Masquerade Collection ed è previsto che le spedizioni inizino a luglio. I giocatori e i GM che faranno il pre-ordine riceveranno immediatamente i PDF da stampare a casa, sia a colori che in bianco e nero, così che possano iniziare ad adoperarle immediatamente. […] Il mazzo include: Un totale di 121 carte completamente colorate. 80 Discipline e 41 poteri e rituali della Magia del Sangue e abilità di Alchimia dei Vili tratte dal manuale base di Vampire: la Masquerade. Ogni carta riporta le regole essenziali e un testo descrittivo da prendere come riferimento immediato, nonché riporta la pagina del manuale base a cui trovare la sezione rilevante alle abilità. Confezionato in una scatola cartonata doppia per facilitarne il trasporto al vostro tavolo di gioco. Include una copia PDF delle versioni a colori e in scala di grigi delle carte, in modo da poterle anche stampare domesticamente.

Potete trovare il pre-ordine del mazzo di carte delle abilità di Vampire: The Masquerade sul sito di Modiphius, alla non indifferente cifra di €28.30. Ricordate inoltre che Modiphius Entertainment ha in carico solamente la quinta edizione di Vampiri, il mazzo non è compatibile con la versione classica del titolo.