WandaVision: anche Dick Van Dyke ha collaborato alla serie

C’è molta attesa per WandaVision, la serie tv Disney+ che riporterà sullo schermo Scarlet Witch e Visione. Uno degli elementi caratteristici di questa serie sarà il peculiare format narrativo, che riprenderà quello delle sitcom statunitensi, riproponendo i topoi e gli stilemi del genere attraverso le decadi.

Questo genere di tributo non è certo sfuggito agli appassionati di serie tv d’epoca, che nei diversi trailer distribuiti fino ad ora sono stati in grado di individuare citazioni e riferimenti a show come La famiglia Brady, Vita da Strega, Pappa e Ciccia e perfino The Dick Van Dyke Show.

L’omaggio alla serie comedy con Dick Van Dyke non è stata casuale però perché quest’ultimo è stato uno dei consulenti che hanno collaborato alla realizzazione di WandaVision.

Il coinvolgimento nella serie di Van Dyke è stato reso noto da Matt Shakman, regista della serie, a Entertainment Weekly (leggi qui la notizia originale), il cui ultimo numero ha dedicato il proprio servizio di copertina alla serie Disney+ di prossima distribuzione.

Van Dyke è stato contattato direttamente da Shakman e Feige, i quali hanno approfittato della disponibilità dell’attore per subissarlo di domande sulla sitcom.

Shakman ha spiegato che uno dei punti di forza di The Dick Van Dyke Show era la presenza considerevole di gag, sempre divertenti e mai forzate, basate sulla fisicità di Dick Van Dyke. Questo era possibile perché le gag dovevano poter essere sempre inserite in un contesto verosimile e in cui lo spettatore potesse identificarsi.

Un altro dettaglio che lega la produzione di WandaVision al mondo delle sitcom è il luogo dove la serie è stata girata: alcune delle riprese hanno avuto luogo presso Warner Bros. Ranch di Burbank. Quest’area è nota agli appassionati per aver fatto da sfondo ad alcune serie tv come Papà ha ragione, Vita da strega e Strega per amore. Per Shakman girare le esterne in questo quartiere ha conferito alla serie un’aurea artefatta ed è stato un modo di confrontarsi con i fantasmi della televisione del passato.