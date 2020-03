WandaVision: fine riprese per la serie MCU

Cast e crew si sono riuniti nello Skyline Park di Atlanta per festeggiare la fine delle riprese di Wandavision, serie ambientata nel MCU con protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) che approderà a Dicembre sulla piattaforma Dinsey+.



Ad annunciarlo su Instagram un membro della troupe di produzione Taylor Grabowsky che ha commentato:

“FAM! Ragazzi, potrei essere andato un po’ oltre con il photobooth, ma come si fa a resistere con queste bellezze?! Grato di aver avuto la migliore crew al mondo, non solo tutti sono stati all’altezza della missione, ma ognuno ha contribuito a rendere questo show ancora più speciale! Vi amo ragazzi!!”

Ambientata negli anni 50, la serie mischia lo stile delle sit-com classiche con il Marvel Cinematic Universe e i protagonisti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), sono due supereroi che vivono la loro ideale vita di periferia, finché non cominciano a sospettare che tutto ciò che li circonda non sia esattamente come sembra.

Dalle foto rilasciate dal set in precedenza è confermata la presenza del Sentient World Observation and Response Department, meglio come conosciuto nell’universo Marvel come S.W.O.R.D., una suddivisione dello S.H.I.E.L.D. specializzata in minacce extraterrestri. L’organizzazione farà il suo debutto in live-action proprio in questa serie, anche se non si sa ancora se comparirà il personaggio di Abigail Brand, leader del dipartimento.



La serie, il cui trailer è stato mostrato al Super-Bowl insieme a quelli delle altre due serie MCU distribuite daDisney+ “Loki” e “The Falcon and the Winter Soldier”, segna il ritorno di alcuni personaggi dei film dell’MCU, tra cui Darcy Lewis (Thor: the Dark World) e Monica Rambeau (Captain Marvel), interpretata nella sua versione adulta da Teyonah Parris.

La serie è creata da Jac Schaeffer (Captain Marvel e Black Widow) e diretta da Matt Shakman.