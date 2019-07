Warigami: i samurai si scontrano nel trailer della miniserie CW Seed

La stagione televisiva estiva di The CW ha messo a riposo i supereroi dell’Arrowverse, ma il network digitale della rete, CW Seed, continuerà a combattere anche sotto il solleone, grazie all’elegante ed esplosiva forza dei samurai di Warigami. Concepita come miniserie composta da dieci episodi da dieci minuti, Warigami sarà il primo di un’ambiziosa serie […]

Concepita come miniserie composta da dieci episodi da dieci minuti, Warigami sarà il primo di un’ambiziosa serie di progetti televisivi sperimentali che Warner Bros. Entertainment intende proporre al pubblico generalista dell’emittente, solitamente abituata a tutt’altro tipo di programmazione. La serie è co-prodotta dalla rete canadese CBC e racconterà la storia di Wendy Ohata (Emily Piggford, The Girlfriend Experience), una giovane ragazza nippoamericana che scopre di essere una kami-jin, guerriera discendente di un’antica dinastia giapponese passata alla storia per una peculiare abilità: quella di saper trasformare semplici origami di carta in armi letali. Wendy non ha però tempo di metabolizzare la sconvolgente notizia, visto che un altro kami-jin gli sta dando selvaggiamente la caccia, nonostante la ragazza ne ignori i motivi.

Descritto come “uno spettacolare action-drama a tema samurai ambientato in un contesto urbano”, Warigami vanterà un cast giovane e promettente composto da Kai Bradbury (The Terror), Miho Suzuki (Colossal), Akiel Julien (The Next Step) e David Hewlett (Stargate: Atlantis). Creata da Eddie Kim, diretta da Jason Lapeyre, e scritta da Andrew Allen, la serie debutterà sulla rete questa sera su CBC Gem e ci terrà compagnia fino all’inizio della stagione televisiva autunnale, mentre in seconda battuta la serie verrà poi trasmessa in streaming anche su CW Seed e prossimamente sarà disponibile anche in streaming su HBO Max.



Non c’è ancora alcuna informazione in merito ad una possibile release italiana, vi terremo aggiornati.