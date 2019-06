Warner Bros: sarà Robert Pattinson a vestire i panni del nuovo Batman

Sembrerebbe che Deadline abbia reso nota la notizia: la Warner Bros ha preso una decisione finale, sarà Robert Pattinson a vestire i panni dell'Uomo Pipistrello.

Sono stati molti i rumors, negli ultimi tempi, riguardanti chi potesse essere il nuovo attore ad interpretare Batman nel prossimo film diretto da Matt Reeves. Nelle ultime ore Deadline ha reso nota la nomina ufficiale: la Warner Bros ha confermato le ultime indiscrezioni dichiarando che sarà Robert Pattinson a vestire i panni dell’Uomo Pipistrello.

A quanto pare è stata una “battaglia all’ultimo sangue” tra Robert Pattinson e Nicholas Hoult ma, alla fine, l’attore di Twilight è stato scelto per interpretare Bruce Wayne in quello che sarà, molto probabilmente, il primo film di una trilogia. Entrambi gli attori sono stati sottoposti a vari provini e nel corso della giornata di ieri è stata presa la decisione finale, che ormai tutti conosciamo.

Come molti sapranno, nel nuovo film vedremo una versione di Batman più giovanile, motivo per il quale Robert Pattinson, con i suoi 33 anni, è stato ritenuto l’attore più idoneo per questo ruolo. L’ultimo film de Il Cavaliere Oscuro, diretto da Christopher Nolan, ha visto Ben Affleck vestire i panni dell’Uomo Pipistrello e nonostante inizialmente l’attore doveva continuare a far parte del cast del nuovo film, ha deciso di abbandonare il suo ruolo.

Il film di Batman, diretto da Reeves, uscirà nelle sale cinematografiche il 21 giugno 2021 e molto probabilmente le riprese potrebbero cominciare già a partire dalla fine del 2019. Non ci resta che aspettare il primo dei tre film dedicati al supereroe.

Secondo voi come sarà Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello? Siete contenti di questa scelta o avreste preferito un altro attore al suo posto? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.