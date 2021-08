Wednesday: Catherine Zeta-Jones sarà Morticia Addams nella serie di Tim Burton

Dopo la notizia della scorsa settima, su chi interpreterà Gomez Addams in Wednesday, la nuova serie Netflix sulla famiglia più spooky della storia, diretta da Tim Burton, anche la conturbante Morticia Addams ha ora un volto. La padrona di casa Addams sarà interpretata questa volta da Catherine Zeta-Jones, che va ad aggiungere un altro nome di assoluto prestigio al cast della serie, che vede la ex star di Disney Channel Jenna Ortega nei panni della figlia Wednesday, protagonista principale dello show, e Luis Guzman quelli dell’eccentrico marito Gomez.

Catherine Zeta-Jones entra così a far parte del gruppo di attrici che hanno portato, in una maniera o nell’altra, sullo schermo l’iconico personaggio di Morticia Addams, gruppo che comprende Carolyn Jones, la Morticia dell’originale serie tv degli anni ’60 (che potete recuperare a questo link), Anjelica Huston che ha interpretato il personaggio nei due film degli anni ’90 e, più recentemente, Charlize Theron, che ha dato la voce a Morticia nel film animato del 2019.

La serie, in esclusiva Netflix, che vede per la prima volta Tim Burton alle prese con la regia e la produzione di uno show per la tv in streaming, dopo decenni di attività dedicata esclusivamente al grande schermo, sarà incentrata sulle vicissitudini di Wednesday (Mercoledì) Addams che, ora studentessa del college, dovrà imparare a padroneggiare i suoi particolari poteri e cercare di fermare un’inquietante ondata di omicidi che funesta la zona, pensando nel frattempo anche allo studio e coltivare nuove amicizie e relazioni, come una teenager qualsiasi. Naturalmente però, sempre con la sua strana e un po’ (tanto) sinistra famiglia intorno.

Con un cast che si arricchisce ogni volta di nomi prestigiosi e con la comprovata esperienza di Tim Burton nel creare atmosfere dark, la nuova serie sulla piccola Addams sembra promettere davvero bene. Non ci resta che rimanere in attesa di nuovi aggiornamenti in proposito che, siamo certi, non tarderanno ad arrivare.