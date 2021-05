La Famiglia Addams, Jenna Ortega sarà Mercoledì nella serie Netflix

Inizia a prendere forma il cast di Wednesday, serie TV incentrata sul celebre personaggio della Famiglia Addams. A vestire i panni della malinconica primogenita ci penserà l’ex stella di Disney Channel Jenna Ortega, di recente apparsa nella stagione di You. Lo show è realizzato in esclusiva per Netflix.

Il casting è stato annunciato poco fa dalla piattaforma di streaming sul canale Twitter ufficiale, pubblicando una foto dell’attrice con in mano il copione dello show. Divisa in otto episodi, Wednesday sarà diretta e prodotta dall’unico e inimitabile Tim Burton.

Happy Wednesday! @JennaOrtega will play the iconic Wednesday Addams in our upcoming live-action Wednesday series, directed by Tim Burton. pic.twitter.com/yQRJXgnUo4 — Netflix (@netflix) May 19, 2021

Jenna Ortega sarà Mercoledì Addams nella serie Netflix

Creata da Al Gough e Miles Millar, Wednesday seguirà la giovane Mercoledì Addams nelle sue avventure scolastiche alla peculiare Nevermore Academy. La nuova serie sarà ambientata ai giorni nostri e vedrà Mercoledì costretta, oltre a cercare di padroneggiare le proprie abilità psichiche, a contrastare una serie di omicidi che terrorizzano la città e risolvere un mistero sovrannaturale che ha visto coinvolti Gomez e Morticia venticinque anni prima.

Creata da Charles Adams, La famiglia Adams rimane ancora oggi una delle produzioni più celebri di sempre, oggetto di numerose trasposizioni televisive, animate e cinematografiche. A vestire i panni di Mercoledì nel film del 1991 ci pensò l’allora giovanissima Christina Ricci. Si vocifera che quest’ultima possa interpretare Morticia nella serie Netflix, ma non vi è nulla di confermato.

Potete vedere La famiglia Addams su Netflix. Per abbonarvi alla piattaforma, vi basta seguire questo link

Due anni fa è invece arrivato nelle sale un film animato diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, particolarmente apprezzato da critica e pubblico. Ci sarà anche un sequel, in arrivo a ottobre.

In attesa di nuove informazioni sulla serie, potete recuperare il Funko Pop di Mercoledì Addams. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.