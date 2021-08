Wednesday: Luis Guzman sarà Gomez Addams nella serie di Tim Burton

Le fonti di Variety hanno rivelato che Luis Guzman interpreterà Gomez Addams in Wednesday, la nuova serie in arrivo su Netflix diretta da Tim Burton.

Wednesday: tutto ciò che c’è da sapere

In precedenza era stato annunciato che Jenna Ortega reciterà nei panni di Mercoledì Addams nella serie, che sarà una studentessa della Nevermore Academy. I tentativi di Mercoledì di padroneggiare la sua abilità psichica emergente, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre dà vita a nuove e intricate relazioni a Nevermore.

Guzmán apparirà in un ruolo da guest star in Wednesday, poiché sarà Gomez, il patriarca della famiglia Addams. Gli attori che in precedenza hanno interpretato l’iconico personaggio sono Raul Julia, John Astin e Tim Curry, tra gli altri. Più di recente, Oscar Isaac ha doppiato il personaggio nel film d’animazione “La famiglia Addams” del 2019.

Guzmán è un veterano del cinema, noto per i suoi ruoli in film come Traffic, Carlito’s Way e Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana. È apparso anche in diversi film di Paul Thomas Anderson: Boogie Nights – L’altra Hollywood, Ubriaco d’amore e Magnolia. In televisione, ha recentemente recitato in Code Black ed è apparso in serie come Oz, Shameless, Godfather of Harlem e Narcos, tra gli altri.

Wednesday sarà costituita da 8 episodi. Al Gough e Miles Millar hanno creato la serie e ne saranno anche showrunner e produttori esecutivi. Tim Burton dirigerà la serie e ne sarà anche produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi sono Steve Stark, Andrew Mittman per 1.21, Kevin Miserocchi della Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman per Glickmania e Gail Berman. Mittman, Berman e Miserocchi sono tutti produttori esecutivi del film d’animazione La famiglia Addams del 2019, mentre Glickman è un produttore esecutivo del prossimo sequel. MGM Television è la società produrrà la serie.

