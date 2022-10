Ricordate Poltergeist, film horror americano del 1982 diretto da Tobe Hooper? Ecco, Michael Giacchino, regista di Werewolf by Night della Marvel, ha rivelato che si è ispirato proprio a questa pellicola. In un’intervista in esclusiva con Screen Rant, Giacchino ha dichiarato che voleva portare l’horror nel MCU. Riuscirà a spaventarci col suo speciale che debutterà su Disney+ il prossimo mese.

Michael Giacchino si ispira a Poltergeist per Werewolf by Night

Il nuovo regista Marvel ha ricordato quanto abbia voluto portare un’azione più terrificante grazie al suo speciale, ovvero Werewolf by Night, pur tenendo a mente il suo pubblico di destinazione. Come fonte di ispirazione, ha rivelato che Poltergeist – Demoniache presenze ha avuto una grande influenza sul progetto.

Non sono una persona che ama i film slasher, non amo solo le uccisioni casuali di persone, non è il mio genere. Ma se è fatto in un modo credibile, stilistico, è una sorta di intrattenimento divertente. Se si aggiunge l’intento di portare un tocco di fantasia, allora fa proprio al caso mio. Ecco perché amo così tanto Poltergeist, è uno dei miei film preferiti al mondo, perché fa tutto ciò che amiamo nei film horror e lo fa in un modo umoristico e con carattere. Ed è proprio quello che volevo fare con questo.

Il prossimo speciale introdurrà dunque Jack Russell nel Marvel Cinematic Universe, un uomo afflitto da una maledizione che lo trasformerà nella suddetta bestia mezzo uomo e mezzo lupo.

Dato che il primo trailer di Werewolf by Night ha rivelato che lo speciale sarà in bianco e nero, con quella tinta che ricorda i classici film di mostri “di una volta”, è interessante sapere che il regista si sia ispirato a Poltergeist – Demoniache presenze, che è a colori, ma è caratterizzato da un superbo uso delle luci (di una televisione). Sarà sicuramente uno spunto per coloro che hanno familiarità con il classico dell’orrore.

Le prime reazioni di Werewolf by Night da parte della critica lo elogiano in gran parte come uno dei migliori progetti MCU Disney Plus mai realizzati. Queste influenze horror sembrano funzionare, dunque. Ma il pubblico potrà dirci se sarà d’accordo soltanto quando verrà presentato il primo episodio il 7 ottobre.

